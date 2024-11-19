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С евро могут провернуть нечто вроде "реформы Павлова"

С евро могут провернуть нечто вроде "реформы Павлова" - 19.11.2024, ПРАЙМ

С евро могут провернуть нечто вроде "реформы Павлова"

Пара евро-доллар (EUR/USD) – одна из наиболее важных индикаторов перемен в мировой экономике, и победа Дональда Трампа стала для нее катализатором. Некоторые... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T04:04+0300

2024-11-19T04:04+0300

2024-11-19T04:04+0300

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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ, Олег Обухов. Пара евро-доллар (EUR/USD) – одна из наиболее важных индикаторов перемен в мировой экономике, и победа Дональда Трампа стала для нее катализатором. Некоторые аналитики говорят, что выполнение всех его предвыборных обещаний может затянуться. Однако рынки начали реагировать на предполагаемые метаморфозы. Особенно тревожным видится риск роста инфляции в ЕС на фоне ослабления евро, что может вызвать цепную реакцию в международной торговле.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПрогнозы по евро резко ухудшилисьМировые валютные биржи в ожидании: трейдеры пристально следят за развитием сценария. Страны, чьи экономики находятся в сцепке с еврозоной, задолго до президентских выборов в США включили в свою стратегию новую опцию – риск обесценивания евро. Основанием стали сначала прогнозы, а потом и факт того, что Дональд Трамп возвращается в Белый дом в качестве президента. А это значит, что с 20 января 2025 года вся внутренняя и внешняя политика Вашингтона будет в корне пересмотрена, что, безусловно, повлечет за собой перемены и в международной финансовой системе.Естественно, что новые вызовы в своих ожиданиях заложили крупнейшие банки, в числе которых, как пишет Bloomberg, британский Barclays Plc, нидерландский ING Groep NV и японский Nomura International Plc. Аналитики резко ухудшили свои прогнозы, полагая, что евро в паритете с долларом практически сравняется. Пессимистичнее всех свой настрой в динамике этих валют выразил немецкий Deutsche Bank AG – 0,95. До выборов в США соотношение было на вполне оптимистичной отметке – 1,13, сейчас же торги в паре евро-доллар проходят на существенно более низком уровне.У единой европейской валюты и без политического фактора ситуация давно уже далека от завидной. Нынешняя мировая финансовая система давно не придерживается строгого принципа обеспечения денежной массы, а надежность определяется уровнем экономического развития стран, которые ее выпускают, говорит кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин."Несмотря на высокую долговую нагрузку, США стабильно демонстрируют высокий уровень экономики. Таким образом, доллар хоть и теряет свои позиции в международных расчетах, но свое влияние продолжает сохранять. Ситуация с евро совершенно иная. Евросоюз переживает глубокий финансовый кризис. Ярким примером является Германия – двигатель экономики ЕС, которая находится в тяжелом экономическом состоянии. Рынок Европы становится менее привлекательным для иностранных инвесторов, поэтому мы наблюдаем отток капитала из стран ЕС. Не следует забывать о санкциях против России, а также об участии в конфликте на Украине. Все это подрывает позиции Евросоюза и его экономическую мощь. В результате привлекательность европейской валюты снижается", – поясняет экономист.Евро неоткуда черпать силыПоэтому, как только стало известно, что Трамп, настроенный на жесткую экономическую политику (и по отношению к ЕС), станет 47 президентом США, ноги у евро враз подкосились. Не исключено, что ослабление единой европейской валюты в какой-то момент продолжится, но в динамике пары не все так однозначно, считает начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко."Возможна новая волна снижения в паре евро-доллар, но про паритет пока говорить рано. Предвыборные заявления Трампа могут реализоваться не в полной мере. В них были обозначены повышение тарифов на импорт и снижение ставки налога на прибыль корпораций, производящих товары в США. Налицо риски, связанные с американским госдолгом и инфляционными ожиданиями. Победа Трампа может привести к замедлению процесса снижения ключевой ставки ФРС. Заметное укрепление доллара может ударить по внешней торговле Штатов. Маловероятно, что ФРС не отреагирует на такую угрозу", – полагает эксперт.Нынешний анализ ситуации на валютном рынке, конечно, не дает оснований утверждать, что судьба евро как мировой валюты под серьезной угрозой. Ведь риски и прогнозы – это скорее про краткосрочные перспективы и конкретные политико-экономические сценарии. Тем не менее, текущая экономическая ситуация в ЕС уже демонстрирует серьезные предпосылки к падению евро до отметки 1,01 доллара, отмечает старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Кава Ходжа."Среди них выделяются: нарастающая политическая неопределенность в ключевых европейских экономиках, едва избежавшая рецессии Германия с ее правительственным кризисом, сохраняющиеся политические риски во Франции, а также уже произошедшее падение евро на 3 процента после объявления победы Трампа. Прогнозы имеют высокую вероятность реализации при следующем сценарии развития событий: успешное внедрение Трампом заявленных тарифов в размере 60 процентов для Китая и 10-20 процентов для других стран, уверенная победа республиканцев ("красная волна") и отсутствие эффективных ответных мер в экономической политике со стороны Европы или Китая ", – уточняет экономист.Стремительное ослабление евро – угроза ЕСТо, что процесс снижения экономического роста в Евросоюзе ускоряется, видно невооруженным глазом. Если в этом году повального скатывания стран ЕС в рецессию не произошло, то кто знает, удастся ли многим из них удержаться на плаву в 2025-м. Пополнения бюджетов за счет увеличения ВВП нет. При этом расходы только растут. Этот дисбаланс Евросоюз сможет исправить только ослаблением единой валюты, поскольку продукция Еврозоны на фоне дефицита энергоносителей становится все более дорогой, продолжает Зайнуллин. "У ЕС сейчас есть два пути: либо плавно осуществлять девальвацию евро, либо допустить резкий обвал валюты. В любом случае в таких условиях валюта теряет привлекательность как инвестиционный инструмент", – констатирует профессор.Если Европейский центральный банк решится на ослабление евро, то ЕС столкнется с целым комплексом рисков. Наиболее существенными станут серьезный удар по экспортным отраслям региона из-за новых тарифов США, необходимость более агрессивного снижения процентных ставок ЕЦБ и общее усиление экономической неопределенности в регионе, продолжает в свою очередь Ходжа."Европейский Центральный Банк будет вынужден снижать процентные ставки быстрее, чем Федеральная резервная система США, где проинфляционная политика может замедлить смягчение монетарной политики. Это создаст дополнительное давление на экономику еврозоны. Тем не менее, на основании существующих угроз нельзя делать вывод о вероятности отказа стран-членов ЕС от евро и перехода на национальные валюты. Данный аспект относится к области более глобальных структурных изменений в еврозоне", – поясняет экономист.Держать сбережения в евро – рискНа фоне возможного дисбаланса в паритете пары евро-доллар единая европейская валюта теряет свою привлекательность не только для финансистов и инвесторов, но и для граждан, живущих за пределами Евросоюза. В частности, для россиян евро может стать токсичным, предупреждает Зайнуллин."В любой момент расчеты в евро могут быть заблокированы, и счета в евро могут быть заморожены. Даже наличные евро не станут надежной защитой. Мы уже видели подобные ситуации в истории СССР, когда реформа Павлова привела к выводу купюр определенного номинала из оборота, и гражданам давалось всего три дня на обмен в весьма ограниченных объемах. Сходная ситуация имела место несколько лет назад со швейцарским франком. Купюры подлежали обмену, что не составило бы проблемы для граждан Швейцарии, но стало практически невозможным для граждан других стран. Поэтому в любой момент наличные евро могут превратиться в пыль", - объяснил он.По словам эксперта, держать сбережения в единой европейской сейчас рискованно. Альтернативой могут быть другие иностранные валюты, например – китайский юань или дирхам ОАЭ. Однако быть уверенным, что они будут тихой гаванью во время турбуленции на мировых рынках, нельзя. Как обычно говорят аналитики, лучше всего держать средства в разных валютах, чтобы ослабление одной компенсировалось ростом другой.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

эксклюзив, евро, доллар сша, курс доллара к рублю цб рф