https://1prime.ru/20241119/fesko-852914412.html

Fesco запустила обновленный морской сервис из Китая в Новороссийск

Fesco запустила обновленный морской сервис из Китая в Новороссийск - 19.11.2024, ПРАЙМ

Fesco запустила обновленный морской сервис из Китая в Новороссийск

Транспортная группа Fesco запустила обновленный морской сервис из Китая в Новороссийск через Суэцкий канал, сообщили в компании. | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T14:18+0300

2024-11-19T14:18+0300

2024-11-19T14:18+0300

экономика

россия

китай

fesco

https://cdnn.1prime.ru/img/83752/04/837520469_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_00114f245d6a626d0f10efcefcb58d69.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запустила обновленный морской сервис из Китая в Новороссийск через Суэцкий канал, сообщили в компании. "Транспортная группа Fesco объявляет о запуске обновленного морского сервиса Fesco Black Sea Service (FBSS), который теперь напрямую связывает порты Китая с Новороссийском через Суэцкий канал. Морская линия работает по маршруту Наньша - Риджао - Нинбо - Шанхай - Новороссийск и в обратном направлении", - говорится в сообщении. Сервис обслуживается контейнеровозом из флота группы вместимостью 1 660 TEU. Он будет отправляться один раз в месяц. В начале следующего года компания планирует поставить для работы на сервисе второй контейнеровоз аналогичной вместимости. Транзитное время из портов Китая до Новороссийска составит около 25 дней. Основой грузопотока морской линии в импорте станут товары народного потребления, готовые автомобили и машинокомплекты, в экспорте - продукция лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажной промышленности, неопасная химия, удобрения, продукция АПК, а также рефконтейнерные грузы в обоих направлениях.

https://1prime.ru/20241029/fesco--852494333.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, fesco