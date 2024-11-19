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Fesco запустила обновленный морской сервис из Китая в Новороссийск
Fesco запустила обновленный морской сервис из Китая в Новороссийск - 19.11.2024, ПРАЙМ
Fesco запустила обновленный морской сервис из Китая в Новороссийск
Транспортная группа Fesco запустила обновленный морской сервис из Китая в Новороссийск через Суэцкий канал, сообщили в компании. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T14:18+0300
2024-11-19T14:18+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запустила обновленный морской сервис из Китая в Новороссийск через Суэцкий канал, сообщили в компании. "Транспортная группа Fesco объявляет о запуске обновленного морского сервиса Fesco Black Sea Service (FBSS), который теперь напрямую связывает порты Китая с Новороссийском через Суэцкий канал. Морская линия работает по маршруту Наньша - Риджао - Нинбо - Шанхай - Новороссийск и в обратном направлении", - говорится в сообщении. Сервис обслуживается контейнеровозом из флота группы вместимостью 1 660 TEU. Он будет отправляться один раз в месяц. В начале следующего года компания планирует поставить для работы на сервисе второй контейнеровоз аналогичной вместимости. Транзитное время из портов Китая до Новороссийска составит около 25 дней. Основой грузопотока морской линии в импорте станут товары народного потребления, готовые автомобили и машинокомплекты, в экспорте - продукция лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажной промышленности, неопасная химия, удобрения, продукция АПК, а также рефконтейнерные грузы в обоих направлениях.
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россия, китай, fesco
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, FESCO
Fesco запустила обновленный морской сервис из Китая в Новороссийск
Fesco запустила обновленный морской сервис из Китая в Новороссийск через Суэц
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запустила обновленный морской сервис из Китая в Новороссийск через Суэцкий канал, сообщили в компании.
"Транспортная группа Fesco объявляет о запуске обновленного морского сервиса Fesco Black Sea Service (FBSS), который теперь напрямую связывает порты Китая с Новороссийском через Суэцкий канал. Морская линия работает по маршруту Наньша - Риджао - Нинбо - Шанхай - Новороссийск и в обратном направлении", - говорится в сообщении.
Сервис обслуживается контейнеровозом из флота группы вместимостью 1 660 TEU. Он будет отправляться один раз в месяц. В начале следующего года компания планирует поставить для работы на сервисе второй контейнеровоз аналогичной вместимости. Транзитное время из портов Китая до Новороссийска составит около 25 дней.
Основой грузопотока морской линии в импорте станут товары народного потребления, готовые автомобили и машинокомплекты, в экспорте - продукция лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажной промышленности, неопасная химия, удобрения, продукция АПК, а также рефконтейнерные грузы в обоих направлениях.
Fesco планирует запустить прямые перевозки между Россией и Танзанией