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Эксперт объяснил, почему в Европе не стало меньше газа из РФ без поставок
Эксперт объяснил, почему в Европе не стало меньше газа из РФ без поставок - 19.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему в Европе не стало меньше газа из РФ без поставок
Пока прекращение поставок российского газа австрийской OMV не так сильно повлияло на экономику и промышленность стран ЕС, так как меньше газа на рынке не стало... | 19.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Пока прекращение поставок российского газа австрийской OMV не так сильно повлияло на экономику и промышленность стран ЕС, так как меньше газа на рынке не стало – его закупают другие трейдеры, такое мнение высказал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Поставки российского газа австрийской OMV прекратились в 08.00 мск 16 ноября. Этому предшествовало заявление OMV о победе в арбитражном разбирательстве с "Газпром экспортом". Международный арбитраж присудил австрийской компании 230 миллионов евро плюс проценты и издержки в счет платежей по договору на поставку в Австрию. OMV не исключала ухудшения договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок. Отвечая на вопрос о том, почему отказ Австрии от российского газа не повлиял на экономику и промышленность ЕС, Гривач сказал: "Пока не сильно повлиял, потому что собственно отказа не произошло. Объемы, которые закупала OMV, берут другие трейдеры. То есть меньше газа на рынке не стало". При этот уже подросли цены, добавил эксперт. Биржевые цены на газ в Европе днем во вторник находятся у годового максимума – на уровне 510 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Суточные объемы российского газа, которые получала в текущем году OMV, составляли около 17 миллионов кубометров, что в годовом выражении могло бы составить примерно 6 миллиардов кубометров. Это соответствует примерно 40–45% общего объема поставок "Газпрома" через Украину. Поставки российского газа через Украину после прекращения поставок OMV сохраняются у отметки 42,4 миллиона кубометров в сутки при сложившемся в текущем году максимуме прокачки в 42,5 миллиона кубометров.
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газ, россия, европа
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА
Эксперт объяснил, почему в Европе не стало меньше газа из РФ без поставок
Гривач: меньше газа из РФ в Европе не стало, вместо OMV его закупают другие трейдеры
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Пока прекращение поставок российского газа австрийской OMV не так сильно повлияло на экономику и промышленность стран ЕС, так как меньше газа на рынке не стало – его закупают другие трейдеры, такое мнение высказал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Поставки российского газа австрийской OMV прекратились в 08.00 мск 16 ноября. Этому предшествовало заявление OMV о победе в арбитражном разбирательстве с "Газпром экспортом". Международный арбитраж присудил австрийской компании 230 миллионов евро плюс проценты и издержки в счет платежей по договору на поставку в Австрию. OMV не исключала ухудшения договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок.
Отвечая на вопрос о том, почему отказ Австрии от российского газа не повлиял на экономику и промышленность ЕС, Гривач сказал: "Пока не сильно повлиял, потому что собственно отказа не произошло. Объемы, которые закупала OMV, берут другие трейдеры. То есть меньше газа на рынке не стало".
При этот уже подросли цены, добавил эксперт. Биржевые цены на газ в Европе днем во вторник находятся у годового максимума – на уровне 510 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
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Суточные объемы российского газа, которые получала в текущем году OMV, составляли около 17 миллионов кубометров, что в годовом выражении могло бы составить примерно 6 миллиардов кубометров. Это соответствует примерно 40–45% общего объема поставок "Газпрома" через Украину.
Поставки российского газа через Украину после прекращения поставок OMV сохраняются у отметки 42,4 миллиона кубометров в сутки при сложившемся в текущем году максимуме прокачки в 42,5 миллиона кубометров.