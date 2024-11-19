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СМИ: в Чехии раскрыли, почему Словакия поставляет российский газ - 19.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: в Чехии раскрыли, почему Словакия поставляет российский газ
СМИ: в Чехии раскрыли, почему Словакия поставляет российский газ - 19.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: в Чехии раскрыли, почему Словакия поставляет российский газ
Чехия в течение большей части 2024 года получала газ транзитом через Германию, но в ноябре 95% поставок приходится на газ из России, поступающий через Словакию, | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T16:19+0300
2024-11-19T16:20+0300
энергетика
газ
словакия
чехия
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ПРАГА, 19 ноя – ПРАЙМ. Чехия в течение большей части 2024 года получала газ транзитом через Германию, но в ноябре 95% поставок приходится на газ из России, поступающий через Словакию, передает во вторник агентство ЧТК. "Импорт газа из России в Чехию за последние недели значительно увеличился. Если большую часть этого года газ в Чехию поступал преимущественно из Германии, то в ноябре более 95% поставок составил газ, поступающий из Словакии. По мнению экспертов, в этом направлении течет в основном российский газ. Это следует из транспортной статистики компании-оператора Net4Gas, которой располагает ЧТК", - отмечается в сообщении. По данным компании Net4Gas, в 2024 году доля транспортировки газа из отдельных источников меняется достаточно регулярно, буквально изо дня в день. Однако в целом соотношение 55% поставок газа из Германии и около 45% - из Словакии сохранялось на протяжении большей части 2024 года. Но в ноябре данные по поставкам резко изменились. Доля газа, поступающего из Словакии, составляет более 95% от общих поставок в Чехию. "Хотя происхождение газа невозможно точно определить, можно с высокой степенью уверенности предположить, что поступающий через Словакию газ – российского происхождения", - сказал агентству аналитик компании XTB Иржи Тылечек. В свою очередь, Барбора Форманкова из компании EFG также назвала Словакию основной страной транзита российского газа. По мнению экспертов, главной причиной столь значительного увеличения поставок газа из РФ является его ценовое преимущество. "Российский газ дешевле, чем альтернативные источники. Одна из основных причин этого - транспортные сборы в Германии, сейчас они составляют 2,5 евро за мегаватт-час. В международной торговле газом главную роль играют не идеалы, а жесткие правила бизнеса", - сказал Тылечек. По его словам, никаких санкций в отношении российского газа не введено, поэтому действия трейдеров вполне законны.
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газ, словакия, чехия
Энергетика, Газ, СЛОВАКИЯ, ЧЕХИЯ
16:19 19.11.2024 (обновлено: 16:20 19.11.2024)
 
СМИ: в Чехии раскрыли, почему Словакия поставляет российский газ

ЧТК: более 95% газа в Чехию в ноябре поставляется из России

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГИС "Суджа"
ГИС Суджа - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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ПРАГА, 19 ноя – ПРАЙМ. Чехия в течение большей части 2024 года получала газ транзитом через Германию, но в ноябре 95% поставок приходится на газ из России, поступающий через Словакию, передает во вторник агентство ЧТК.
"Импорт газа из России в Чехию за последние недели значительно увеличился. Если большую часть этого года газ в Чехию поступал преимущественно из Германии, то в ноябре более 95% поставок составил газ, поступающий из Словакии. По мнению экспертов, в этом направлении течет в основном российский газ. Это следует из транспортной статистики компании-оператора Net4Gas, которой располагает ЧТК", - отмечается в сообщении.
По данным компании Net4Gas, в 2024 году доля транспортировки газа из отдельных источников меняется достаточно регулярно, буквально изо дня в день. Однако в целом соотношение 55% поставок газа из Германии и около 45% - из Словакии сохранялось на протяжении большей части 2024 года. Но в ноябре данные по поставкам резко изменились. Доля газа, поступающего из Словакии, составляет более 95% от общих поставок в Чехию.
"Хотя происхождение газа невозможно точно определить, можно с высокой степенью уверенности предположить, что поступающий через Словакию газ – российского происхождения", - сказал агентству аналитик компании XTB Иржи Тылечек.
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В свою очередь, Барбора Форманкова из компании EFG также назвала Словакию основной страной транзита российского газа.
По мнению экспертов, главной причиной столь значительного увеличения поставок газа из РФ является его ценовое преимущество.
"Российский газ дешевле, чем альтернативные источники. Одна из основных причин этого - транспортные сборы в Германии, сейчас они составляют 2,5 евро за мегаватт-час. В международной торговле газом главную роль играют не идеалы, а жесткие правила бизнеса", - сказал Тылечек.
По его словам, никаких санкций в отношении российского газа не введено, поэтому действия трейдеров вполне законны.
 
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