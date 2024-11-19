https://1prime.ru/20241119/gosduma-852927742.html

Госдума готова помочь ЦБ в снижении ключевой ставки, заявил Володин

Госдума готова помочь ЦБ в снижении ключевой ставки, заявил Володин - 19.11.2024, ПРАЙМ

Госдума готова помочь ЦБ в снижении ключевой ставки, заявил Володин

Госдума ждет от ЦБ РФ, что ключевая ставка начнет снижаться, и готова в этом помочь, заявил в ходе обсуждения основных направлений единой государственной... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T19:53+0300

2024-11-19T19:53+0300

2024-11-19T21:02+0300

экономика

россия

госдума

ставка банка россии

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75804/01/758040130_0:62:601:400_1920x0_80_0_0_4b22fd6127ade5a82d922a3a3bd42940.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума ждет от ЦБ РФ, что ключевая ставка начнет снижаться, и готова в этом помочь, заявил в ходе обсуждения основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. "Эльвира Сахипзадовна, вы представили планы работы. И знаете, это ситуацию переломило на самом деле. Потому что вы прямо обозначили снижение ключевой ставки на будущий год", — сказал он.По словам Володина, в ГД в это верят и надеются, что профессионализма, мудрости и опыта главы регулятора вместе с коллегами из правительства РФ будет достаточно для того, чтобы снижение ставки состоялось. При этом Госдума готова помочь, "подставить плечо" и сделать все для снижения ставки, добавил он. Кроме того, Володин призвал правительство РФ и министров вместе "сделать все для того, чтобы остановить рост инфляции", так как "в этом наш долг перед гражданами нашей страны".

https://1prime.ru/20241119/stavka-852911052.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, ставка банка россии