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Госдума готова помочь ЦБ в снижении ключевой ставки, заявил Володин - 19.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241119/gosduma-852927742.html
Госдума готова помочь ЦБ в снижении ключевой ставки, заявил Володин
Госдума готова помочь ЦБ в снижении ключевой ставки, заявил Володин - 19.11.2024, ПРАЙМ
Госдума готова помочь ЦБ в снижении ключевой ставки, заявил Володин
Госдума ждет от ЦБ РФ, что ключевая ставка начнет снижаться, и готова в этом помочь, заявил в ходе обсуждения основных направлений единой государственной... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T19:53+0300
2024-11-19T21:02+0300
экономика
россия
госдума
ставка банка россии
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума ждет от ЦБ РФ, что ключевая ставка начнет снижаться, и готова в этом помочь, заявил в ходе обсуждения основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. "Эльвира Сахипзадовна, вы представили планы работы. И знаете, это ситуацию переломило на самом деле. Потому что вы прямо обозначили снижение ключевой ставки на будущий год", — сказал он.По словам Володина, в ГД в это верят и надеются, что профессионализма, мудрости и опыта главы регулятора вместе с коллегами из правительства РФ будет достаточно для того, чтобы снижение ставки состоялось. При этом Госдума готова помочь, "подставить плечо" и сделать все для снижения ставки, добавил он. Кроме того, Володин призвал правительство РФ и министров вместе "сделать все для того, чтобы остановить рост инфляции", так как "в этом наш долг перед гражданами нашей страны".
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россия, госдума, ставка банка россии
Экономика, РОССИЯ, Госдума, ставка Банка России
19:53 19.11.2024 (обновлено: 21:02 19.11.2024)
 
Госдума готова помочь ЦБ в снижении ключевой ставки, заявил Володин

Володин: ГД готова помочь ЦБ и сделать все, чтобы ключевая ставка снижалась

Здание Госдумы
Здание Госдумы
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума ждет от ЦБ РФ, что ключевая ставка начнет снижаться, и готова в этом помочь, заявил в ходе обсуждения основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Эльвира Сахипзадовна, вы представили планы работы. И знаете, это ситуацию переломило на самом деле. Потому что вы прямо обозначили снижение ключевой ставки на будущий год", — сказал он.
По словам Володина, в ГД в это верят и надеются, что профессионализма, мудрости и опыта главы регулятора вместе с коллегами из правительства РФ будет достаточно для того, чтобы снижение ставки состоялось. При этом Госдума готова помочь, "подставить плечо" и сделать все для снижения ставки, добавил он.
Кроме того, Володин призвал правительство РФ и министров вместе "сделать все для того, чтобы остановить рост инфляции", так как "в этом наш долг перед гражданами нашей страны".
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ в следующем году
12:56
 
ЭкономикаРОССИЯГосдумаставка Банка России
 
 
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