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РЖД ожидают увеличения грузовых перевозок с Китаем
РЖД ожидают увеличения грузовых перевозок с Китаем - 19.11.2024, ПРАЙМ
РЖД ожидают увеличения грузовых перевозок с Китаем
РЖД по итогам 2024 года ожидают увеличения грузовых перевозок с Китаем до 10% и их двузначной динамики в процентах в 2025 году, следует из слов первого... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:02+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. РЖД по итогам 2024 года ожидают увеличения грузовых перевозок с Китаем до 10% и их двузначной динамики в процентах в 2025 году, следует из слов первого замгендиректора компании Сергея Павлова. Ранее во вторник он сообщил, что РЖД перевезли в сообщении с Китаем за 10 месяцев 2024 года 145 миллионов тонн грузов. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. "У нас сейчас рост 8,5%, и я думаю, что к концу года этот рост достигнет до 10%", - ответил Павлов на вопрос о прогнозе роста перевозок грузов с Китаем в 2024 году. Прогнозы по таким перевозкам на 2025 год РЖД делали, исходя из тех провозных способностей, которые компания развивает. Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли это двузначный рост - от 10% и выше - в 2025 году. "Да, с этим согласен", - сказал Павлов.
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россия, китай, ржд
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РЖД
РЖД ожидают увеличения грузовых перевозок с Китаем
РЖД ждут рост грузоперевозок с Китаем до 10% и двузначной динамики в 2025 году
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. РЖД по итогам 2024 года ожидают увеличения грузовых перевозок с Китаем до 10% и их двузначной динамики в процентах в 2025 году, следует из слов первого замгендиректора компании Сергея Павлова.
Ранее во вторник он сообщил, что РЖД перевезли в сообщении с Китаем за 10 месяцев 2024 года 145 миллионов тонн грузов. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
"У нас сейчас рост 8,5%, и я думаю, что к концу года этот рост достигнет до 10%", - ответил Павлов на вопрос о прогнозе роста перевозок грузов с Китаем в 2024 году.
Прогнозы по таким перевозкам на 2025 год РЖД делали, исходя из тех провозных способностей, которые компания развивает.
Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли это двузначный рост - от 10% и выше - в 2025 году. "Да, с этим согласен", - сказал Павлов.