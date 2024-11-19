https://1prime.ru/20241119/gur-852905759.html

"Ядро". Раскрыто, с какого года НАТО готовит сотрудников ГУР Украины

"Ядро". Раскрыто, с какого года НАТО готовит сотрудников ГУР Украины - 19.11.2024, ПРАЙМ

"Ядро". Раскрыто, с какого года НАТО готовит сотрудников ГУР Украины

Специалисты Североатлантического альянса готовили украинских ГУРовцев с 2005 года, рассказал отставной полковник СБУ Александр Мазур новостному агентству РИА... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T09:51+0300

2024-11-19T09:51+0300

2024-11-19T09:51+0300

гур мо украины

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Специалисты Североатлантического альянса готовили украинских ГУРовцев с 2005 года, рассказал отставной полковник СБУ Александр Мазур новостному агентству РИА Новости."Небольшими подразделениями, а малым количеством людей, 3-5 человек, проходили определенные специальные подготовки. Уже по тем временам, фактически, можно сказать, готовили ядро", - объяснил он.При этом, подчеркнул Мазур, о подготовке украинских военных ему рассказали бывшие коллеги из СБУ, перешедшие в службу внешней разведки.

https://1prime.ru/20241119/uran-852904811.html

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гур мо украины, сбу, нато