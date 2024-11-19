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Баба Яга и Ко: пять столпов российского гейминга

Баба Яга и Ко: пять столпов российского гейминга - 19.11.2024, ПРАЙМ

Баба Яга и Ко: пять столпов российского гейминга

Российский рынок видеоигр показал значительный рост во время пандемии: на 47% в период с 2019 по 2021 годы. Однако это “золотое” для индустрии время ушло, и... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T08:00+0300

2024-11-19T08:00+0300

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мнения аналитиков

компьютерные игры

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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Российский рынок видеоигр показал значительный рост во время пандемии: на 47% в период с 2019 по 2021 годы. Однако это “золотое” для индустрии время ушло, и после окончания карантина ситуация скорректировалась, особенно в связи мировой турбулентностью и кризисами. Наступило так называемое "похмелье" после бурного роста. Череда увольнений и закрытия игровых студий, сильное сокращение инвестиций, небольшая стагнация в росте объёмов всего мирового игрового рынка.Тем не менее, российский рынок видеоигр становится перспективным направлением для инвестиций, а также отличной сферой, с которой можно связать свою жизнь и карьеру начинающим разработчикам игр. А значит, имеет смысл поговорить о трендах, которые влияют на отечественную игровую индустрию.Рассмотрим их, опираясь на совместный обзор рынка видеоигр, который выпустили ведущая российская консалтинговая компания Strategy Partners и Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ).1. Постепенный рост игрового рынкаКак уже было сказано, спрос на видеоигры в России восстановился, а во время "похмелья"существенного падения не произошло. Так, в 2022 году российский̆ рынок видеоигр снизился лишь на 5,9% по сравнению с 2021 годом и составил 168 млрд рублей.А уже в 2023 году рост возобновился и достиг 176 млрд рублей, что на 4,7% больше по сравнению с 2022 годом. Предположительно, в уходящем 2024 году рынок составит 187 млрд рублей, увеличившись на 6,1%. Не стоит, конечно, забывать и про курс доллара, который за это время тоже изменился.Ожидается, что рост продолжится и далее – примерно на 5% ежегодно до 2030 года. Базовый сценарий прогнозирует 257 млрд рублей в 2030 году, оптимистичный̆ - 327 млрд рублей, консервативный̆ - 203 млрд рублей.2. Рост популярности славянской и сказочной тематикиРоссийские разработчики всё чаще и активнее обращаются к национальной тематике: к славянскому, историческому, сказочному сеттингам.Сходу можно назвать несколько примечательных проектов:● “Бессмертный. Сказки Старой Руси” от 1С Game Studios: карточная игра с элементами пошаговой стратегии, в которой можно играть за Василису Премудрую и Добрыню Никитича.● “Лихо одноглазое” от студии Morteshka - хоррор по мотивам русских сказок. Та же студия, к слову, выпустила успешный проект Black Book.● “Василиса и Баба Яга” от студии Baba Yaga Games - приключение по мотивам русской народной сказки.● “Смута” от студии Cyberia Nova - нашумевший ролевой экшн о Смутном времени. Относиться к нему можно по-разному, но он однозначно является важной вехой на пути попыток создания высокобюджетных игр в отечественном сеттинге. И чем больше таких попыток, тем выше шансы на то, что одна из них приведет к созданию культовой игры, в которую будет играть весь мир.Можно обратить внимание и на то, какую поддержку со стороны государства имеют подобные проекты, как в части финансирования от, например, ИРИ, так и в части образовательной поддержки и социального лифта, как, например, Всероссийский конкурс "Начни игру" от РСВ.Так что можно говорить о хороших перспективах проектов, выбирающих сеттинг основанный на российской культуре и ценностях, как в нашей стране, так и за рубежом.3. Развитие российских цифровых платформНесмотря на санкции, российские разработчики всё ещё могут размещать свои проекты на площадке Steam, самой популярной среди наших пользователей. Сложность составляет получение заработанных денег, но это уже другая история и тоже решаемая.В то же время сейчас активно развиваются и российские платформы цифровой дистрибуции:● VK Play (на конец I квартала 2024 года было зарегистрировано 43,5 млн аккаунтов, средняя месячная аудитория за I квартал 2024 года составила 15,2 млн пользователей в мире, включая 12 млн пользователей в России.);● “Яндекс Игры” (за 2023 год аудитория "Яндекс Игр" выросла на 45%, и число активных пользователей достигло 32 млн человек в месяц);● RuStore (по данным на начало года сервис был установлен на каждом 20-м устройстве в России).Пока сложно говорить о серьёзной конкуренции с зарубежными платформами, так как численность аудитории и число размещенных игр на российских платформах существенно уступает. Однако часть аудитории геймеров из России начала пользоваться этими ресурсами, из-за чего в 2023 году российские издатели плотнее интегрировались, в частности, в VK Play.Это в целом сейчас мировой тренд по активному развитию национальных платформ дистрибуции игр.4. Государственное финансирование игрПоследние два года российское государство заинтересовалось играми и начало активно выдавать гранты на создание новых проектов, а также предоставлять льготы разработчикам. Это создаёт благоприятные условия для развития российской индустрии в целом.В частности, Институт развития интернета (ИРИ) суммарно профинансировал 40 игровых проектов за прошедшие три года. Он инвестировал более 2 млрд рублей в развитие видеоигр и мобильных приложений.Стоит отметить и другие способы поддержки российских разработчиков. Так, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив прошла конференция ИГРОПРОМ. А в 2025 году в Сколково планируют создать первый российский кластер видеоигр и анимации. Ведущие и начинающие разработчики смогут создавать игры, участвовать в конференциях и общаться друг с другом. Похоже, что это может позитивно повлиять на развитие игровой индустрии в регионах.Регионы также активно поддерживают развитие геймдева, например, на Петербургском экономическом форуме 2024 было подписано соглашение о намерениях по созданию целого города Айтиград в Дагестане, который впоследствии станет центром развития IT, креативных индустрий и игровой культуры.5. Использование искусственного интеллектаМожно сказать, что в этом тренде российский рынок не уступает мировому: практически все разработчики так или иначе используют ИИ-технологии. Например, при работе с графикой, звуком, текстом и программированием.На основе собственного опыта создания мобильных игры могу сказать, что за последний год использование искусственного интеллекта более чем на 50% повысило эффективность наших специалистов по работе с визуалом: они избавились от рутины и сосредоточились на креативных задачах. А эффективность работы, связанной с программированием и геймдизайном, выросла более чем на 30%.В заключение хочется сказать, что есть все предпосылки для развития рынка игры в России по оптимистичному сценарию. Но надо помнить, что для достижения “зрелости” вновь сформированному ландшафту индустрии в нашей стране потребуется 5-10 лет.Автор - Вячеслав Уточкин, руководитель образовательной программы "Менеджмент игровых проектов" Высшей школы бизнеса ВШЭ, сооснователь и генеральный продюсер компании Geeky House

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Вячеслав Уточкин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852848584_0:79:1442:1521_100x100_80_0_0_85990c6d1eb4692a7ad262968924aec5.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Вячеслав Уточкин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852848584_0:79:1442:1521_100x100_80_0_0_85990c6d1eb4692a7ad262968924aec5.jpg

мнения аналитиков, компьютерные игры