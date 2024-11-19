https://1prime.ru/20241119/indeksatsiya-852921666.html

"АвтоВАЗ" предупредил об индексации цен на автомобили в 2025 году

"АвтоВАЗ" предупредил об индексации цен на автомобили в 2025 году - 19.11.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" предупредил об индексации цен на автомобили в 2025 году

Компания "АвтоВАЗ" в 2025 году ожидает индексации цен на автомобили, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов. | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T17:04+0300

2024-11-19T17:04+0300

2024-11-19T17:05+0300

автоваз

цены на автомобили

индексация

https://cdnn.1prime.ru/img/82169/04/821690447_0:49:3071:1776_1920x0_80_0_0_0242823d26965f8f9589b9b7a5a88236.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" в 2025 году ожидает индексации цен на автомобили, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов. "Сейчас мы как промышленное предприятие можем абсолютно уверенно утверждать, что, конечно, процентная ставка, в основе которой лежит ключевая ставка, является основой роста себестоимости продукции. Это первый фактор, который будет влиять на индексацию, а, возможно, даже и рост цен в следующем году", - сказал он. Вторым фактором, по словам Соколова, является рост курса доллара по отношению к рублю. Он отметил, что несмотря на уровень локализации в 90%, многие поставщики получают сырье и материалы из-за рубежа. "Вот эти два фактора, конечно, будут влиять на те решения, которые придется принимать, исходя из объективных макроэкономических обстоятельств",- подытожил Соколов.

https://1prime.ru/20241119/avtovaz-852918818.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

автоваз, цены на автомобили, индексация