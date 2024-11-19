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"АвтоВАЗ" предупредил об индексации цен на автомобили в 2025 году
"АвтоВАЗ" предупредил об индексации цен на автомобили в 2025 году - 19.11.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" предупредил об индексации цен на автомобили в 2025 году
Компания "АвтоВАЗ" в 2025 году ожидает индексации цен на автомобили, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:04+0300
2024-11-19T17:04+0300
2024-11-19T17:05+0300
автоваз
цены на автомобили
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" в 2025 году ожидает индексации цен на автомобили, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов. "Сейчас мы как промышленное предприятие можем абсолютно уверенно утверждать, что, конечно, процентная ставка, в основе которой лежит ключевая ставка, является основой роста себестоимости продукции. Это первый фактор, который будет влиять на индексацию, а, возможно, даже и рост цен в следующем году", - сказал он. Вторым фактором, по словам Соколова, является рост курса доллара по отношению к рублю. Он отметил, что несмотря на уровень локализации в 90%, многие поставщики получают сырье и материалы из-за рубежа. "Вот эти два фактора, конечно, будут влиять на те решения, которые придется принимать, исходя из объективных макроэкономических обстоятельств",- подытожил Соколов.
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автоваз, цены на автомобили, индексация
АвтоВАЗ, цены на автомобили, индексация
"АвтоВАЗ" предупредил об индексации цен на автомобили в 2025 году
Соколов: "АвтоВАЗ" ожидает индексации цен на автомобили в 2025 году
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" в 2025 году ожидает индексации цен на автомобили, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов.
"Сейчас мы как промышленное предприятие можем абсолютно уверенно утверждать, что, конечно, процентная ставка, в основе которой лежит ключевая ставка, является основой роста себестоимости продукции. Это первый фактор, который будет влиять на индексацию, а, возможно, даже и рост цен в следующем году", - сказал он.
Вторым фактором, по словам Соколова, является рост курса доллара по отношению к рублю. Он отметил, что несмотря на уровень локализации в 90%, многие поставщики получают сырье и материалы из-за рубежа.
"Вот эти два фактора, конечно, будут влиять на те решения, которые придется принимать, исходя из объективных макроэкономических обстоятельств",- подытожил Соколов.
Продажи "АвтоВАЗа" в ноябре сократились ниже прогнозов