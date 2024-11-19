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Набиуллина рассказала о перспективах замедления инфляции - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина рассказала о перспективах замедления инфляции
Набиуллина рассказала о перспективах замедления инфляции - 19.11.2024, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о перспективах замедления инфляции
Россия сейчас находится в переломной точке в борьбе с инфляцией: в ближайшие месяцы ожидается замедление корпоративного кредитования, а вслед за этим - и... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T12:54+0300
2024-11-19T13:26+0300
эльвира набиуллина
банк россии
инфляция
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия сейчас находится в переломной точке в борьбе с инфляцией: в ближайшие месяцы ожидается замедление корпоративного кредитования, а вслед за этим - и охлаждение инфляции, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Мы сейчас находимся в переломной точке. По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного портфеля кредитного, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса. С некоторым лагом - а здесь очень важны лаги - это приведет к замедлению текущей инфляции, а затем увидим перелом показателя годовой инфляции", - сказала Набиуллина.Согласно сентябрьскому прогнозу Банка России, на фоне рекордной ключевой ставки темпы роста кредитования компаний в этом году должны замедлиться до 17-20% с 22,6% в прошлом, а в 2025 году - до 8-13%. Это наряду с замедлением розничного кредитования должно помочь замедлить темпы роста цен в стране.По итогам сентября, по данным Росстата, годовая инфляция в России замедлилась до 8,54% с 8,63% месяцем ранее. В октябре регулятор повысил ключевую ставку до 21% с 19%. Текущий прогноз Минэкономразвития, подготовленный в сентябре, предполагает инфляцию по итогам года на уровне 7,3%. ЦБ же ждет темпы роста цен в этом году на уровне 8–8,5%.
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эльвира набиуллина, инфляция
Эльвира Набиуллина, Банк России, инфляция
12:54 19.11.2024 (обновлено: 13:26 19.11.2024)
 
Набиуллина рассказала о перспективах замедления инфляции

Набиуллина: мы находимся в переломной точке, ожидаем замедление кредитования и инфляции

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия сейчас находится в переломной точке в борьбе с инфляцией: в ближайшие месяцы ожидается замедление корпоративного кредитования, а вслед за этим - и охлаждение инфляции, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Мы сейчас находимся в переломной точке. По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного портфеля кредитного, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса. С некоторым лагом - а здесь очень важны лаги - это приведет к замедлению текущей инфляции, а затем увидим перелом показателя годовой инфляции", - сказала Набиуллина.
Согласно сентябрьскому прогнозу Банка России, на фоне рекордной ключевой ставки темпы роста кредитования компаний в этом году должны замедлиться до 17-20% с 22,6% в прошлом, а в 2025 году - до 8-13%. Это наряду с замедлением розничного кредитования должно помочь замедлить темпы роста цен в стране.
По итогам сентября, по данным Росстата, годовая инфляция в России замедлилась до 8,54% с 8,63% месяцем ранее. В октябре регулятор повысил ключевую ставку до 21% с 19%. Текущий прогноз Минэкономразвития, подготовленный в сентябре, предполагает инфляцию по итогам года на уровне 7,3%. ЦБ же ждет темпы роста цен в этом году на уровне 8–8,5%.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
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Банк РоссииЭльвира Набиуллинаинфляция
 
 
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