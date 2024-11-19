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Набиуллина отметила серьезные сдвиги в экономике России
Набиуллина отметила серьезные сдвиги в экономике России - 19.11.2024, ПРАЙМ
Набиуллина отметила серьезные сдвиги в экономике России
Серьезные структурные сдвиги происходят в экономике России, это видно по инвестициям, которые выросли за три года более чем на четверть, заявила глава Банка... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T13:00+0300
2024-11-19T13:00+0300
2024-11-19T13:00+0300
экономика
эльвира набиуллина
инвестиции
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Серьезные структурные сдвиги происходят в экономике России, это видно по инвестициям, которые выросли за три года более чем на четверть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. "В экономике происходят серьезные структурные сдвиги, мы видим это в том числе по рекордному росту инвестиций. За последние три года они выросли более чем на четверть", - сказала она. "Это инвестиции в новые производства, в импортозамещение, в новые транспортные коридоры. На низком старте ряд крупных проектов в добыче, в обрабатывающей промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве. Это проекты, где инвестиции измеряются в миллиардах, в десятках миллиардов рублей и которые закрывают важнейшие потребности в экономике", - уточнила глава ЦБ. Она признала, то сейчас существуют опасения, что из-за высокой стоимости кредита в экономике инвестиции в России прекратятся. "Это не так. И в следующем году будут отрасли и компании, где они будут продолжать нарастать", - заверила Набиуллина.
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эльвира набиуллина, инвестиции
Экономика, Эльвира Набиуллина, инвестиции
Набиуллина отметила серьезные сдвиги в экономике России
Набиуллина: рекордный рост инвестиций указывает на серьезные сдвиги в экономике России
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Серьезные структурные сдвиги происходят в экономике России, это видно по инвестициям, которые выросли за три года более чем на четверть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"В экономике происходят серьезные структурные сдвиги, мы видим это в том числе по рекордному росту инвестиций. За последние три года они выросли более чем на четверть", - сказала она.
"Это инвестиции в новые производства, в импортозамещение, в новые транспортные коридоры. На низком старте ряд крупных проектов в добыче, в обрабатывающей промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве. Это проекты, где инвестиции измеряются в миллиардах, в десятках миллиардов рублей и которые закрывают важнейшие потребности в экономике", - уточнила глава ЦБ.
Она признала, то сейчас существуют опасения, что из-за высокой стоимости кредита в экономике инвестиции в России прекратятся. "Это не так. И в следующем году будут отрасли и компании, где они будут продолжать нарастать", - заверила Набиуллина.
Набиуллина раскрыла, когда начнется снижение ключевой ставки ЦБ