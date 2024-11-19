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МЭР и ЦБ проанализируют инвестпрограммы естественных монополий
МЭР и ЦБ проанализируют инвестпрограммы естественных монополий - 19.11.2024, ПРАЙМ
МЭР и ЦБ проанализируют инвестпрограммы естественных монополий
Минэкономразвития и Банк России проанализируют инвестиционные программы естественных монополий и проведут работу по их оптимизации, заявил глава министерства... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T16:24+0300
2024-11-19T16:24+0300
2024-11-19T16:24+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития и Банк России проанализируют инвестиционные программы естественных монополий и проведут работу по их оптимизации, заявил глава министерства экономического развития Максим Решетников. "Мы с Банком России договорились проанализировать и, в общем, внимательно провести работу по оптимизации инвестиционных программ наших естественных монополистов, максимально сжав и приоритизировав проекты внутри этих инвестиционных программ, и возможно, от чего-то отказавшись", - заявил Решетников на заседании Госдумы, на котором были рассмотрены Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящие три года. По его словам, в экономике РФ нарушена пропорция кредитования. "У нас действительно сейчас мы видим очень большое расширение кредита в секторе госкомпаний и естественных монополий... Понятно, там много инфраструктурных задач, без развития инфраструктуры (железных дорог, электроэнергетики, сетей газопроводов и так далее) долгосрочного развития страны не будет, мы это все понимаем. Но в то же время сейчас компании, объявив в другое время об очень амбициозных планах, продолжают их выполнять. И мы видим, что доля вот этого сектора в экономике крайне выросла", - пояснил Решетников. В связи с чем, по его словам, при ограниченном объеме кредитования возможности для остальной экономики существенно сократились. "А это как раз те самые отрасли, которые генерируют экономику предложения - пищевая промышленность, АПК, машиностроение, туризм и так далее, и так далее. И, во-вторых, мы понимаем, что отдача от инвестиций инфраструктурных, она значительно позже приходит, то есть инвестиционный цикл дольше, чем вот у этих отраслей (экономики предложения - ред.)", - добавил он.
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россия, мэр
МЭР и ЦБ проанализируют инвестпрограммы естественных монополий
Решетников: МЭР и ЦБ проанализируют инвестпрограммы естественных монополий
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития и Банк России проанализируют инвестиционные программы естественных монополий и проведут работу по их оптимизации, заявил глава министерства экономического развития Максим Решетников.
"Мы с Банком России договорились проанализировать и, в общем, внимательно провести работу по оптимизации инвестиционных программ наших естественных монополистов, максимально сжав и приоритизировав проекты внутри этих инвестиционных программ, и возможно, от чего-то отказавшись", - заявил Решетников на заседании Госдумы, на котором были рассмотрены Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящие три года.
По его словам, в экономике РФ нарушена пропорция кредитования.
"У нас действительно сейчас мы видим очень большое расширение кредита в секторе госкомпаний и естественных монополий... Понятно, там много инфраструктурных задач, без развития инфраструктуры (железных дорог, электроэнергетики, сетей газопроводов и так далее) долгосрочного развития страны не будет, мы это все понимаем. Но в то же время сейчас компании, объявив в другое время об очень амбициозных планах, продолжают их выполнять. И мы видим, что доля вот этого сектора в экономике крайне выросла", - пояснил Решетников.
В связи с чем, по его словам, при ограниченном объеме кредитования возможности для остальной экономики существенно сократились. "А это как раз те самые отрасли, которые генерируют экономику предложения - пищевая промышленность, АПК, машиностроение, туризм и так далее, и так далее. И, во-вторых, мы понимаем, что отдача от инвестиций инфраструктурных, она значительно позже приходит, то есть инвестиционный цикл дольше, чем вот у этих отраслей (экономики предложения - ред.)", - добавил он.