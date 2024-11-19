https://1prime.ru/20241119/ipoteka-852911479.html

Ипотека в России сейчас мало кому доступна, заявила Набиуллина

Ипотека в России сейчас мало кому доступна, заявила Набиуллина - 19.11.2024, ПРАЙМ

Ипотека в России сейчас мало кому доступна, заявила Набиуллина

Ипотека в России сейчас мало кому доступна, многие отложили покупку жилья, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме. | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T13:06+0300

2024-11-19T13:06+0300

2024-11-19T13:06+0300

экономика

ипотека

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ипотека в России сейчас мало кому доступна, многие отложили покупку жилья, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме. "Выход рынка жилья из состояния перегрева - это первый шаг к тому, чтобы доступность жилья снова стала расти, ведь для этого рост доходов граждан должен опережать рост цен на жилье. Вторым шагом станет возвращение доступной рыночной ипотеки. Сейчас она мало кому доступна, многим пришлось отложить покупку жилья, и мы понимаем, как важно быстрее вернуть рыночные ставки к умеренному уровню, но этого можно достигнуть только при наличии низкой инфляции и никак иначе", - сказала она.

https://1prime.ru/20241119/investitsii-852911170.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, эльвира набиуллина