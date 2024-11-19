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Ипотека в России сейчас мало кому доступна, заявила Набиуллина
Ипотека в России сейчас мало кому доступна, заявила Набиуллина - 19.11.2024, ПРАЙМ
Ипотека в России сейчас мало кому доступна, заявила Набиуллина
Ипотека в России сейчас мало кому доступна, многие отложили покупку жилья, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T13:06+0300
2024-11-19T13:06+0300
2024-11-19T13:06+0300
экономика
ипотека
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ипотека в России сейчас мало кому доступна, многие отложили покупку жилья, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме. "Выход рынка жилья из состояния перегрева - это первый шаг к тому, чтобы доступность жилья снова стала расти, ведь для этого рост доходов граждан должен опережать рост цен на жилье. Вторым шагом станет возвращение доступной рыночной ипотеки. Сейчас она мало кому доступна, многим пришлось отложить покупку жилья, и мы понимаем, как важно быстрее вернуть рыночные ставки к умеренному уровню, но этого можно достигнуть только при наличии низкой инфляции и никак иначе", - сказала она.
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ипотека, эльвира набиуллина
Экономика, ипотека, Эльвира Набиуллина
Ипотека в России сейчас мало кому доступна, заявила Набиуллина
Набиуллина: ипотека в России сейчас мало кому доступна, многие отложили покупку жилья
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ипотека в России сейчас мало кому доступна, многие отложили покупку жилья, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме.
"Выход рынка жилья из состояния перегрева - это первый шаг к тому, чтобы доступность жилья снова стала расти, ведь для этого рост доходов граждан должен опережать рост цен на жилье. Вторым шагом станет возвращение доступной рыночной ипотеки. Сейчас она мало кому доступна, многим пришлось отложить покупку жилья, и мы понимаем, как важно быстрее вернуть рыночные ставки к умеренному уровню, но этого можно достигнуть только при наличии низкой инфляции и никак иначе", - сказала она.
Набиуллина отметила серьезные сдвиги в экономике России