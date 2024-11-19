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Завершилось расследование дела бывшего замглавы Минобороны Иванова
Завершилось расследование дела бывшего замглавы Минобороны Иванова - 19.11.2024, ПРАЙМ
Завершилось расследование дела бывшего замглавы Минобороны Иванова
Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова о хищении 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц", а... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T18:49+0300
2024-11-19T18:49+0300
2024-11-19T18:49+0300
происшествия
россия
тимур иванов
растрата
хищение
уголовное дело
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова о хищении 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц", а также о растрате более 200 миллионов рублей при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. По словам Мусаева, расследование этого уголовного дела завершено и его с подзащитным просят ограничиться со сроками ознакомления с материалами дела до конца этой недели". Данное дело является по хронологии вторым для Иванова, так как изначально в конце апреля его отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает. Дело 2015 года касается хищения 3,2 миллиарда рублей средств у банка "Интеркоммерц", а также растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Мусаев рассказывал РИА Новости, что речь в деле идет речь о событиях 2015 года и защита считает обвинения "совершенно беспочвенными". Еще одним фигурантом данного дела является глава ООО "Оборонлогистика" Антон Филатов.
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россия, тимур иванов, растрата, хищение, уголовное дело
Происшествия, РОССИЯ, Тимур Иванов, растрата, хищение, уголовное дело
Завершилось расследование дела бывшего замглавы Минобороны Иванова
Завершилось расследование дела бывшего замглавы Минобороны Иванова о растрате
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова о хищении 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц", а также о растрате более 200 миллионов рублей при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
По словам Мусаева, расследование этого уголовного дела завершено и его с подзащитным просят ограничиться со сроками ознакомления с материалами дела до конца этой недели".
Данное дело является по хронологии вторым для Иванова, так как изначально в конце апреля его отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает.
Дело 2015 года касается хищения 3,2 миллиарда рублей средств у банка "Интеркоммерц", а также растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Мусаев рассказывал РИА Новости, что речь в деле идет речь о событиях 2015 года и защита считает обвинения "совершенно беспочвенными". Еще одним фигурантом данного дела является глава ООО "Оборонлогистика" Антон Филатов.