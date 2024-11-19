https://1prime.ru/20241119/ivanov-852925651.html

Завершилось расследование дела бывшего замглавы Минобороны Иванова

Завершилось расследование дела бывшего замглавы Минобороны Иванова - 19.11.2024, ПРАЙМ

Завершилось расследование дела бывшего замглавы Минобороны Иванова

Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова о хищении 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц", а... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T18:49+0300

2024-11-19T18:49+0300

2024-11-19T18:49+0300

происшествия

россия

тимур иванов

растрата

хищение

уголовное дело

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847646851_0:74:592:407_1920x0_80_0_0_45afceea8257f2265afbc90d403a0fb8.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова о хищении 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц", а также о растрате более 200 миллионов рублей при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. По словам Мусаева, расследование этого уголовного дела завершено и его с подзащитным просят ограничиться со сроками ознакомления с материалами дела до конца этой недели". Данное дело является по хронологии вторым для Иванова, так как изначально в конце апреля его отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает. Дело 2015 года касается хищения 3,2 миллиарда рублей средств у банка "Интеркоммерц", а также растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Мусаев рассказывал РИА Новости, что речь в деле идет речь о событиях 2015 года и защита считает обвинения "совершенно беспочвенными". Еще одним фигурантом данного дела является глава ООО "Оборонлогистика" Антон Филатов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, тимур иванов, растрата, хищение, уголовное дело