https://1prime.ru/20241119/kabel-852919826.html

В Литве прокомментировали повреждение кабеля в Балтийском море

В Литве прокомментировали повреждение кабеля в Балтийском море - 19.11.2024, ПРАЙМ

В Литве прокомментировали повреждение кабеля в Балтийском море

В настоящее время рано делать окончательные выводы о том, стало ли повреждение волоконно-оптического интернет-кабеля в Балтийском море результатом диверсии. Об... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T16:28+0300

2024-11-19T16:28+0300

2024-11-19T16:28+0300

финляндия

литва

интернет-кабель

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. В настоящее время рано делать окончательные выводы о том, стало ли повреждение волоконно-оптического интернет-кабеля в Балтийском море результатом диверсии. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа."Предыдущие нарушения критически важной инфраструктуры в Балтийском море были связаны как со злым умыслом, так и с непреднамеренной халатностью. В этом случае, наверное, еще рано делать окончательные выводы, но, конечно, возможны оба варианта", — цитирует президента портал LRT (Литовское радио и телевидение).Науседа добавил, что сейчас службы, отвечающие за безопасность, обсуждают данную ситуацию. Литовская прокуратура ведет расследование и собирает информацию о повреждении кабеля. Представитель ВМС Литвы сообщил, что, по предварительным данным, повреждение кабеля произошло за пределами территориальных вод и экономической зоны Литвы.Ранее СМИ сообщили о разрыве интернет-кабеля в Балтийском море между Финляндией и Германией, который привел к значительному снижению пропускной способности интернета..

https://1prime.ru/20241118/kabel-852901476.html

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финляндия, литва, интернет-кабель