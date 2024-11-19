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В Литве прокомментировали повреждение кабеля в Балтийском море
В Литве прокомментировали повреждение кабеля в Балтийском море - 19.11.2024, ПРАЙМ
В Литве прокомментировали повреждение кабеля в Балтийском море
В настоящее время рано делать окончательные выводы о том, стало ли повреждение волоконно-оптического интернет-кабеля в Балтийском море результатом диверсии. Об... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T16:28+0300
2024-11-19T16:28+0300
2024-11-19T16:28+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. В настоящее время рано делать окончательные выводы о том, стало ли повреждение волоконно-оптического интернет-кабеля в Балтийском море результатом диверсии. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа."Предыдущие нарушения критически важной инфраструктуры в Балтийском море были связаны как со злым умыслом, так и с непреднамеренной халатностью. В этом случае, наверное, еще рано делать окончательные выводы, но, конечно, возможны оба варианта", — цитирует президента портал LRT (Литовское радио и телевидение).Науседа добавил, что сейчас службы, отвечающие за безопасность, обсуждают данную ситуацию. Литовская прокуратура ведет расследование и собирает информацию о повреждении кабеля. Представитель ВМС Литвы сообщил, что, по предварительным данным, повреждение кабеля произошло за пределами территориальных вод и экономической зоны Литвы.Ранее СМИ сообщили о разрыве интернет-кабеля в Балтийском море между Финляндией и Германией, который привел к значительному снижению пропускной способности интернета..
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ФИНЛЯНДИЯ, ЛИТВА, интернет-кабель
В Литве прокомментировали повреждение кабеля в Балтийском море
Науседа: рано заявлять, что кабель в Балтийском море поврежден из-за диверсии
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. В настоящее время рано делать окончательные выводы о том, стало ли повреждение волоконно-оптического интернет-кабеля в Балтийском море результатом диверсии. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Предыдущие нарушения критически важной инфраструктуры в Балтийском море были связаны как со злым умыслом, так и с непреднамеренной халатностью. В этом случае, наверное, еще рано делать окончательные выводы, но, конечно, возможны оба варианта", — цитирует президента портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Науседа добавил, что сейчас службы, отвечающие за безопасность, обсуждают данную ситуацию. Литовская прокуратура ведет расследование и собирает информацию о повреждении кабеля. Представитель ВМС Литвы сообщил, что, по предварительным данным, повреждение кабеля произошло за пределами территориальных вод и экономической зоны Литвы.
Ранее СМИ сообщили о разрыве интернет-кабеля в Балтийском море между Финляндией и Германией, который привел к значительному снижению пропускной способности интернета..
Берлин и Хельсинки расследуют повреждение подводного кабеля связи