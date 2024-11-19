https://1prime.ru/20241119/kabel-852924347.html
Боррель прокомментировал сообщения об инцидентах с подводными кабелями
Боррель прокомментировал сообщения об инцидентах с подводными кабелями - 19.11.2024, ПРАЙМ
Боррель прокомментировал сообщения об инцидентах с подводными кабелями
Евросоюз не обладает информацией по последним инцидентам с подводными кабелями. Также нет и оснований связывать их с разрешением Вашингтона на удары вглубь... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T18:03+0300
2024-11-19T18:03+0300
2024-11-19T18:03+0300
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз не обладает информацией по последним инцидентам с подводными кабелями. Также нет и оснований связывать их с разрешением Вашингтона на удары вглубь России. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "У нас нет информации по этим инцидентам или авариям, я не могу об этом рассуждать… Мы не можем никого обвинять в этом инциденте и связывать это с разрешением на удары вглубь РФ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов по итогам заседания глав минобороны стран Евросоюза. Финская компания-оператор Cinia Oy в понедельник сообщила, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, а также что ведется тщательное расследование. Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование.
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ес, жозеп боррель, интернет-кабель
Происшествия, ЕС, Жозеп Боррель, интернет-кабель
Боррель прокомментировал сообщения об инцидентах с подводными кабелями
Боррель: у ЕС нет информации по последним инцидентам с подводными кабелями
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз не обладает информацией по последним инцидентам с подводными кабелями. Также нет и оснований связывать их с разрешением Вашингтона на удары вглубь России. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"У нас нет информации по этим инцидентам или авариям, я не могу об этом рассуждать… Мы не можем никого обвинять в этом инциденте и связывать это с разрешением на удары вглубь РФ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов по итогам заседания глав минобороны стран Евросоюза.
Финская компания-оператор Cinia Oy в понедельник сообщила, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, а также что ведется тщательное расследование.
Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование.
Берлин и Хельсинки расследуют повреждение подводного кабеля связи