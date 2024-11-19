https://1prime.ru/20241119/kantsler-852918918.html

Писториус заявил, что может стать кандидатом на пост канцлера ФРГ

Писториус заявил, что может стать кандидатом на пост канцлера ФРГ - 19.11.2024, ПРАЙМ

Писториус заявил, что может стать кандидатом на пост канцлера ФРГ

Министр обороны ФРГ Борис Писториус не исключил выдвижение своей кандидатуры на пост федерального канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ),... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T16:05+0300

2024-11-19T16:05+0300

2024-11-19T16:05+0300

политика

фрг

канцлер

борис писториус

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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус не исключил выдвижение своей кандидатуры на пост федерального канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает издание Spiegel.С таким заявлением министр выступил на мероприятии "Люди в Европе" в баварском городе Пассау в понедельник. "В политике никогда нельзя что-то исключать, и совершенно не важно, о чем идет речь. Единственное, что определенно можно исключить, так это то, что я когда-нибудь стану папой римским", - объяснил он.Писториус отметил, что выбор относительно кандидата на выборах должна сделать партия. При этом, по заявлению самого министра, он полностью "подчинен партийной дисциплине" и доволен своей должностью. Spiegel также отметил, что внутри партии сохраняются разногласия относительно кандидатуры на пост канцлера.

https://1prime.ru/20241119/eskalatsiya-852918245.html

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фрг, канцлер, борис писториус