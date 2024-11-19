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Посол Казахстана отметил рост товарооборота и промкооперации с Россией

Посол Казахстана отметил рост товарооборота и промкооперации с Россией - 19.11.2024, ПРАЙМ

Посол Казахстана отметил рост товарооборота и промкооперации с Россией

Товарооборот, промышленная кооперация, взаимодействие в сфере инвестиций между Россией и Казахстаном устойчиво растут, заявил посол Казахстана в РФ Даурен... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T22:38+0300

2024-11-19T22:38+0300

2024-11-19T22:39+0300

экономика

россия

казахстан

товарооборот

инвестиции

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот, промышленная кооперация, взаимодействие в сфере инвестиций между Россией и Казахстаном устойчиво растут, заявил посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "Рост взаимодействия Казахстана и России - рост промышленной кооперации, в торгово-экономической, инвестиционной сфере - у нас показывает устойчивый рост. И на прошлый (2023 - ред.) год он показал рекордный товарооборот в 27 миллиардов (долларов - ред). Показатели за девять месяцев текущего (2024 - ред.) года практически равны прошлогодним", - заявил посол на брифинге. Он отметил, что почти половина из 42 тысяч казахстанских компаний с иностранным участием - это фирмы с российским участием. "Очень показательный момент, что из 42 тысяч с иностранным участием половина из них - как раз компании из РФ, 19 тысяч практически", - отметил Абаев.

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россия, казахстан, товарооборот, инвестиции