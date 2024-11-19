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Посол Казахстана отметил рост товарооборота и промкооперации с Россией - 19.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241119/kazakhstan-852930466.html
Посол Казахстана отметил рост товарооборота и промкооперации с Россией
Посол Казахстана отметил рост товарооборота и промкооперации с Россией - 19.11.2024, ПРАЙМ
Посол Казахстана отметил рост товарооборота и промкооперации с Россией
Товарооборот, промышленная кооперация, взаимодействие в сфере инвестиций между Россией и Казахстаном устойчиво растут, заявил посол Казахстана в РФ Даурен... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T22:38+0300
2024-11-19T22:39+0300
экономика
россия
казахстан
товарооборот
инвестиции
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот, промышленная кооперация, взаимодействие в сфере инвестиций между Россией и Казахстаном устойчиво растут, заявил посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "Рост взаимодействия Казахстана и России - рост промышленной кооперации, в торгово-экономической, инвестиционной сфере - у нас показывает устойчивый рост. И на прошлый (2023 - ред.) год он показал рекордный товарооборот в 27 миллиардов (долларов - ред). Показатели за девять месяцев текущего (2024 - ред.) года практически равны прошлогодним", - заявил посол на брифинге. Он отметил, что почти половина из 42 тысяч казахстанских компаний с иностранным участием - это фирмы с российским участием. "Очень показательный момент, что из 42 тысяч с иностранным участием половина из них - как раз компании из РФ, 19 тысяч практически", - отметил Абаев.
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россия, казахстан, товарооборот, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, товарооборот, инвестиции
22:38 19.11.2024 (обновлено: 22:39 19.11.2024)
 
Посол Казахстана отметил рост товарооборота и промкооперации с Россией

Посол Казахстана: товарооборот и промкооперация с Россией устойчиво растут

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот, промышленная кооперация, взаимодействие в сфере инвестиций между Россией и Казахстаном устойчиво растут, заявил посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.
"Рост взаимодействия Казахстана и России - рост промышленной кооперации, в торгово-экономической, инвестиционной сфере - у нас показывает устойчивый рост. И на прошлый (2023 - ред.) год он показал рекордный товарооборот в 27 миллиардов (долларов - ред). Показатели за девять месяцев текущего (2024 - ред.) года практически равны прошлогодним", - заявил посол на брифинге.
Он отметил, что почти половина из 42 тысяч казахстанских компаний с иностранным участием - это фирмы с российским участием.
"Очень показательный момент, что из 42 тысяч с иностранным участием половина из них - как раз компании из РФ, 19 тысяч практически", - отметил Абаев.
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ЭкономикаРОССИЯКАЗАХСТАНтоварооборотинвестиции
 
 
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