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Киев хочет получить от МВФ еще 1,1 миллиарда долларов
Киев хочет получить от МВФ еще 1,1 миллиарда долларов - 19.11.2024, ПРАЙМ
Киев хочет получить от МВФ еще 1,1 миллиарда долларов
Украина надеется получить от Международного валютного фонда (МВФ) еще 1,1 миллиарда долларов, заявил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T15:33+0300
2024-11-19T15:33+0300
2024-11-19T15:33+0300
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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Украина надеется получить от Международного валютного фонда (МВФ) еще 1,1 миллиарда долларов, заявил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Шмыгаль в октябре сообщал, что Украина уже получила от МВФ около 1,1 миллиарда долларов. "Украина и МВФ договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре программы в рамках механизма расширенного финансирования EFF. Это позволит нам привлечь в государственный бюджет еще 1,1 миллиарда долларов. Ожидаем, что исполнительный совет МВФ примет соответствующее решение в ближайшее время", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля. Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) Украины в рамках действующей кредитной линии МВФ составляет 15,5 миллиарда долларов.
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украина, мвф, финансовая помощь для украины
УКРАИНА, МВФ, финансовая помощь для Украины
Киев хочет получить от МВФ еще 1,1 миллиарда долларов
Премьер Украины Шмыгаль: Киев надеется получить от МВФ еще $1,1 млрд
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Украина надеется получить от Международного валютного фонда (МВФ) еще 1,1 миллиарда долларов, заявил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шмыгаль в октябре сообщал, что Украина уже получила от МВФ около 1,1 миллиарда долларов.
"Украина и МВФ договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре программы в рамках механизма расширенного финансирования EFF. Это позволит нам привлечь в государственный бюджет еще 1,1 миллиарда долларов. Ожидаем, что исполнительный совет МВФ примет соответствующее решение в ближайшее время", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля.
Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) Украины в рамках действующей кредитной линии МВФ составляет 15,5 миллиарда долларов.
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