https://1prime.ru/20241119/kitay-852905520.html

РБК: Китай начал блокировать счета неподсанкционных российских компаний

РБК: Китай начал блокировать счета неподсанкционных российских компаний - 19.11.2024, ПРАЙМ

РБК: Китай начал блокировать счета неподсанкционных российских компаний

Крупнейшие китайские банки Chouzhou Commercial и Bank of China начали создавать черные списки юридических адресов, что приводит к ограничениям для компаний, не... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T09:43+0300

2024-11-19T09:43+0300

2024-11-19T09:43+0300

экономика

китай

счета

https://cdnn.1prime.ru/img/82867/62/828676266_0:12:3597:2035_1920x0_80_0_0_28646984a6798d7d7ff5c19ec9c8f968.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшие китайские банки Chouzhou Commercial и Bank of China начали создавать черные списки юридических адресов, что приводит к ограничениям для компаний, не попавших под санкции, но "прописанных" по тому же адресу, сообщает РБК.Отмечается, что компании, зарегистрированные в Гонконге, Турции, России и других юрисдикциях, уже получили такую "черную метку". Это связано с необходимостью финансовым институтам отслеживать данные клиентов и избегать операций с санкционными лицами.Международная практика отмечает наличие компании по одному адресу с санкционным лицом как тревожный сигнал, поэтому банки проводят проверку, чтобы убедиться, что компания не имеет такого рода связи. Этот подход был закреплен в руководстве Бюро промышленности и безопасности США и в других руководствах по предотвращению обхода санкций.Тем не менее, для того чтобы снять блокировки, компаниям нужно сменить адрес регистрации, что не всегда возможно или эффективно, особенно если у компании есть связь с санкционным лицом, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241114/kitay-852812305.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, счета