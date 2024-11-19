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РБК: Китай начал блокировать счета неподсанкционных российских компаний
РБК: Китай начал блокировать счета неподсанкционных российских компаний - 19.11.2024, ПРАЙМ
РБК: Китай начал блокировать счета неподсанкционных российских компаний
Крупнейшие китайские банки Chouzhou Commercial и Bank of China начали создавать черные списки юридических адресов, что приводит к ограничениям для компаний, не... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T09:43+0300
2024-11-19T09:43+0300
2024-11-19T09:43+0300
экономика
китай
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшие китайские банки Chouzhou Commercial и Bank of China начали создавать черные списки юридических адресов, что приводит к ограничениям для компаний, не попавших под санкции, но "прописанных" по тому же адресу, сообщает РБК.Отмечается, что компании, зарегистрированные в Гонконге, Турции, России и других юрисдикциях, уже получили такую "черную метку". Это связано с необходимостью финансовым институтам отслеживать данные клиентов и избегать операций с санкционными лицами.Международная практика отмечает наличие компании по одному адресу с санкционным лицом как тревожный сигнал, поэтому банки проводят проверку, чтобы убедиться, что компания не имеет такого рода связи. Этот подход был закреплен в руководстве Бюро промышленности и безопасности США и в других руководствах по предотвращению обхода санкций.Тем не менее, для того чтобы снять блокировки, компаниям нужно сменить адрес регистрации, что не всегда возможно или эффективно, особенно если у компании есть связь с санкционным лицом, заключили в издании.
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китай, счета
РБК: Китай начал блокировать счета неподсанкционных российских компаний
РБК: банки Китая вводят ограничения по черным спискам юридических адресов
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ.
Крупнейшие китайские банки Chouzhou Commercial и Bank of China начали создавать черные списки юридических адресов, что приводит к ограничениям для компаний, не попавших под санкции, но "прописанных" по тому же адресу, сообщает
РБК.
Отмечается, что компании, зарегистрированные в Гонконге, Турции, России и других юрисдикциях, уже получили такую "черную метку". Это связано с необходимостью финансовым институтам отслеживать данные клиентов и избегать операций с санкционными лицами.
Международная практика отмечает наличие компании по одному адресу с санкционным лицом как тревожный сигнал, поэтому банки проводят проверку, чтобы убедиться, что компания не имеет такого рода связи. Этот подход был закреплен в руководстве Бюро промышленности и безопасности США и в других руководствах по предотвращению обхода санкций.
Тем не менее, для того чтобы снять блокировки, компаниям нужно сменить адрес регистрации, что не всегда возможно или эффективно, особенно если у компании есть связь с санкционным лицом, заключили в издании.
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