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ЦБ оценил темпы корпоративного кредитования в России

ЦБ оценил темпы корпоративного кредитования в России - 19.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил темпы корпоративного кредитования в России

Корпоративное кредитование в России не замедляется: компании берут примерно по 1,6 триллиона рублей ссуд в последние три месяца, заявила глава Банка России... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T13:08+0300

2024-11-19T13:08+0300

2024-11-19T13:08+0300

банк россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Корпоративное кредитование в России не замедляется: компании берут примерно по 1,6 триллиона рублей ссуд в последние три месяца, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "В отличие от розницы, от кредитов населения, которые замедляются, в корпоративном кредитовании до настоящего момента никакого замедления не просматривается. Предприятия взяли кредиты на 1,6 триллиона рублей в августе, столько же в сентябре и, по предварительным оценкам, сопоставимую сумму в октябре", - сообщила она, выступая в Госдуме. "Но ситуация сильно-сильно неоднородная. В целом в ряде отраслей кредитная активность замедляется, и это реакция на жесткую денежно-кредитную политику, но есть отрасли, а также очень крупные заемщики, которые продолжают предъявлять спрос на большие объемы финансирования для завершения начатых крупных инвестпроектов и для старта новых", - добавила она.

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эльвира набиуллина