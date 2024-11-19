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СМИ: бундесвер готовит немецкие предприятия к столкновению с Россией - 19.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: бундесвер готовит немецкие предприятия к столкновению с Россией
СМИ: бундесвер готовит немецкие предприятия к столкновению с Россией - 19.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: бундесвер готовит немецкие предприятия к столкновению с Россией
ВС Германии (бундесвер) намерены подготовить гражданский персонал предприятий к возможному вооруженному столкновения с Россией, передает издание FAZ со ссылкой... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:44+0300
2024-11-19T17:44+0300
политика
германия
бундесвер
россия
конфликт
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. ВС Германии (бундесвер) намерены подготовить гражданский персонал предприятий к возможному вооруженному столкновения с Россией, передает издание FAZ со ссылкой на одобренный политиками документ под названием "Оперативный план Германии". Сообщается, что документ состоит из тысячи страниц и держится в строгой секретности на случай конфликта с Москвой. При этом, отметили авторы статьи, он четко обозначает план экономики, а также приводит список объектов инфраструктуры, подлежащих особенно серьезной защите в чрезвычайных случаях.Так, в нем прописана рекомендация главы регионального командования Гамбурга подполковника Йорна Плишке по дополнительному обучению пяти водителей грузовиков на каждый сто сотрудников. Кроме того, все работники, по мнению Плишке, должны понимать вопросы безопасности и следовать правилам в целях избегания шантажа, кибератак и диверсий.Сообщается, что ФРГ уже начала проведение учений по совместной работе гражданских и военных.
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германия, бундесвер, россия, конфликт
Политика, ГЕРМАНИЯ, Бундесвер, РОССИЯ, конфликт
17:44 19.11.2024
 
СМИ: бундесвер готовит немецкие предприятия к столкновению с Россией

FAZ: ВС Германии будут готовить предприятия к сценарию столкновения с РФ

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. ВС Германии (бундесвер) намерены подготовить гражданский персонал предприятий к возможному вооруженному столкновения с Россией, передает издание FAZ со ссылкой на одобренный политиками документ под названием "Оперативный план Германии".
Сообщается, что документ состоит из тысячи страниц и держится в строгой секретности на случай конфликта с Москвой. При этом, отметили авторы статьи, он четко обозначает план экономики, а также приводит список объектов инфраструктуры, подлежащих особенно серьезной защите в чрезвычайных случаях.
Так, в нем прописана рекомендация главы регионального командования Гамбурга подполковника Йорна Плишке по дополнительному обучению пяти водителей грузовиков на каждый сто сотрудников. Кроме того, все работники, по мнению Плишке, должны понимать вопросы безопасности и следовать правилам в целях избегания шантажа, кибератак и диверсий.
Сообщается, что ФРГ уже начала проведение учений по совместной работе гражданских и военных.
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ПолитикаГЕРМАНИЯБундесверРОССИЯконфликт
 
 
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