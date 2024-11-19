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Эрдоган заявил о рисках ядерного конфликта из-за дальнобойных ракет Киева - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Эрдоган заявил о рисках ядерного конфликта из-за дальнобойных ракет Киева
Эрдоган заявил о рисках ядерного конфликта из-за дальнобойных ракет Киева - 19.11.2024, ПРАЙМ
Эрдоган заявил о рисках ядерного конфликта из-за дальнобойных ракет Киева
Применение Киевом дальнобойных ракет повышает риски возникновения ядерного конфликта. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Рио-де-Жанейро президент Турции... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T20:22+0300
2024-11-19T20:47+0300
политика
турция
реджеп тайип эрдоган
ракетные удары
россия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - ПРАЙМ. Применение Киевом дальнобойных ракет повышает риски возникновения ядерного конфликта. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Рио-де-Жанейро президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Он подчеркнул, что в конфликте, где используется ядерное оружие, нет ничего положительного и ракеты, использованные Украиной, "показывают, к чему приведет такая ситуация". "Мы сохраняем нашу позицию против этих негативов и ожидаем, что ситуация будет быстро развиваться в сторону мира. Мы предпринимаем шаги по обеспечению мира", — сказал турецкий лидер. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что данное разрешение касается ударов по российской территории в радиусе 300 километров.Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября сообщали, что ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по территории РФ в международно признанных границах. Вместе с тем позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили данную информацию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.Кроме того, Эрдоган заявил, что обнародование Москвой обновленной ядерной доктрины является ответной мерой и Североатлантическому альянсу следует задуматься над этим. Он добавил, что у России есть силы и средства, чтобы себя защитить.Во вторник в России опубликовали указ президента "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В нем в частности говорится, что условием, определяющим возможность применения Москвой ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет БПЛА, и пересечение ими российской границы.
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турция, реджеп тайип эрдоган, ракетные удары, россия
Политика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, ракетные удары, РОССИЯ
20:22 19.11.2024 (обновлено: 20:47 19.11.2024)
 
Эрдоган заявил о рисках ядерного конфликта из-за дальнобойных ракет Киева

Эрдоган: применение Киевом дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСаммит G20 в Нью-Дели
Саммит G20 в Нью-Дели - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - ПРАЙМ. Применение Киевом дальнобойных ракет повышает риски возникновения ядерного конфликта. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Рио-де-Жанейро президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он подчеркнул, что в конфликте, где используется ядерное оружие, нет ничего положительного и ракеты, использованные Украиной, "показывают, к чему приведет такая ситуация".
"Мы сохраняем нашу позицию против этих негативов и ожидаем, что ситуация будет быстро развиваться в сторону мира. Мы предпринимаем шаги по обеспечению мира", — сказал турецкий лидер.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что данное разрешение касается ударов по российской территории в радиусе 300 километров.
Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября сообщали, что ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по территории РФ в международно признанных границах. Вместе с тем позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили данную информацию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.
Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
Кроме того, Эрдоган заявил, что обнародование Москвой обновленной ядерной доктрины является ответной мерой и Североатлантическому альянсу следует задуматься над этим. Он добавил, что у России есть силы и средства, чтобы себя защитить.
Во вторник в России опубликовали указ президента "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В нем в частности говорится, что условием, определяющим возможность применения Москвой ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет БПЛА, и пересечение ими российской границы.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
Зеленский подтвердил, что Киеву разрешили бить вглубь России
19:25
 
ПолитикаТУРЦИЯРеджеп Тайип Эрдоганракетные ударыРОССИЯ
 
 
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