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"Нет рычагов". На Западе назвали способ завершения украинского конфликта - 19.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241119/konflikt-852930338.html
"Нет рычагов". На Западе назвали способ завершения украинского конфликта
"Нет рычагов". На Западе назвали способ завершения украинского конфликта - 19.11.2024, ПРАЙМ
"Нет рычагов". На Западе назвали способ завершения украинского конфликта
Единственным способом завершения украинского конфликта является победа России и условия этой победы будут установлены Москвой и только ей, считает американский... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T23:00+0300
2024-11-19T23:19+0300
политика
запад
москва
украина
скотт риттер
нато
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Единственным способом завершения украинского конфликта является победа России и условия этой победы будут установлены Москвой и только ей, считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил интервью YouTube-каналу Dialogue Works."И администрация Трампа должна ожидать этого, потому что мы слишком поздно вступили в игру, и у нас нет никаких рычагов влияния на ситуацию", — добавил он.Эксперт также считает, что если Запад будет пытаться заставить РФ согласиться на урегулирование, которое создаст видимость, будто Москва проиграла, то это неизбежно приведет к прямому конфликту и ядерной войне. Это самый опасный сценарий из всех возможных, подчеркнул Риттер.По его мнению, решение есть, но "оно состоит в том, чтобы признать стратегическую победу России и абсолютную реальность поражения Украины, а вместе с Украиной — поражения НАТО и США".
https://1prime.ru/20241119/ataka-852918623.html
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запад, москва, украина, скотт риттер, нато
Политика, ЗАПАД, МОСКВА, УКРАИНА, Скотт Риттер, НАТО
23:00 19.11.2024 (обновлено: 23:19 19.11.2024)
 
"Нет рычагов". На Западе назвали способ завершения украинского конфликта

Риттер: конфликт на Украине может закончиться только победой России

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Единственным способом завершения украинского конфликта является победа России и условия этой победы будут установлены Москвой и только ей, считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"И администрация Трампа должна ожидать этого, потому что мы слишком поздно вступили в игру, и у нас нет никаких рычагов влияния на ситуацию", — добавил он.
Эксперт также считает, что если Запад будет пытаться заставить РФ согласиться на урегулирование, которое создаст видимость, будто Москва проиграла, то это неизбежно приведет к прямому конфликту и ядерной войне. Это самый опасный сценарий из всех возможных, подчеркнул Риттер.
По его мнению, решение есть, но "оно состоит в том, чтобы признать стратегическую победу России и абсолютную реальность поражения Украины, а вместе с Украиной — поражения НАТО и США".
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ПолитикаЗАПАДМОСКВАУКРАИНАСкотт РиттерНАТО
 
 
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