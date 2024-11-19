https://1prime.ru/20241119/konflikt-852930338.html

"Нет рычагов". На Западе назвали способ завершения украинского конфликта

"Нет рычагов". На Западе назвали способ завершения украинского конфликта - 19.11.2024, ПРАЙМ

"Нет рычагов". На Западе назвали способ завершения украинского конфликта

Единственным способом завершения украинского конфликта является победа России и условия этой победы будут установлены Москвой и только ей, считает американский... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T23:00+0300

2024-11-19T23:00+0300

2024-11-19T23:19+0300

политика

запад

москва

украина

скотт риттер

нато

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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Единственным способом завершения украинского конфликта является победа России и условия этой победы будут установлены Москвой и только ей, считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил интервью YouTube-каналу Dialogue Works."И администрация Трампа должна ожидать этого, потому что мы слишком поздно вступили в игру, и у нас нет никаких рычагов влияния на ситуацию", — добавил он.Эксперт также считает, что если Запад будет пытаться заставить РФ согласиться на урегулирование, которое создаст видимость, будто Москва проиграла, то это неизбежно приведет к прямому конфликту и ядерной войне. Это самый опасный сценарий из всех возможных, подчеркнул Риттер.По его мнению, решение есть, но "оно состоит в том, чтобы признать стратегическую победу России и абсолютную реальность поражения Украины, а вместе с Украиной — поражения НАТО и США".

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запад

москва

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запад, москва, украина, скотт риттер, нато