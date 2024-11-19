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В ВТБ оценили долю ипотек с господдержкой в 2024 году - 19.11.2024, ПРАЙМ
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В ВТБ оценили долю ипотек с господдержкой в 2024 году
В ВТБ оценили долю ипотек с господдержкой в 2024 году - 19.11.2024, ПРАЙМ
В ВТБ оценили долю ипотек с господдержкой в 2024 году
Доля ипотеки с господдержкой по итогам 2024 года, по оценке ВТБ, составит около 65% в выдачах ипотечных кредитов в РФ, сообщила пресс-служба банка. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T11:14+0300
2024-11-19T11:14+0300
втб
ипотека
господдержка
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Доля ипотеки с господдержкой по итогам 2024 года, по оценке ВТБ, составит около 65% в выдачах ипотечных кредитов в РФ, сообщила пресс-служба банка. "По оценке ВТБ, по итогам 2024 года господдержка займет около 65% в выдачах ипотеки в России, а рыночные программы – всего треть", - говорится в сообщении. Банк отмечает, что несмотря на заградительные ставки, рыночная ипотека находит своего потребителя. В основном такие сделки проходят при обмене одного объекта на другой с небольшой кредитной доплатой. "По статистике ВТБ, средний размер кредита по рыночным программам сегодня составляет около 3,8 миллиона рублей – примерно на 20% ниже, чем в 2023 году. Первый взнос - около 30% от стоимости недвижимости против 36% в январе. При этом в абсолютных значениях этот показатель с начала года вырос – с 3 до 3,8 миллиона рублей", - сообщает банк. По данным кредитной организации, средний возраст клиентов, оформляющих дорогие кредиты, составляет 39 лет, более половины из них состоят в браке, а около 40% воспитывают детей. Подавляющее большинство (82%) покупают квартиры средней площадью 46,1 квадратных метра.
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втб, ипотека, господдержка
ВТБ, ипотека, господдержка
11:14 19.11.2024
 
В ВТБ оценили долю ипотек с господдержкой в 2024 году

ВТБ: около 65% выдач ипотеки в РФ по итогам 2024 года придется на кредиты с господдержкой

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Доля ипотеки с господдержкой по итогам 2024 года, по оценке ВТБ, составит около 65% в выдачах ипотечных кредитов в РФ, сообщила пресс-служба банка.
"По оценке ВТБ, по итогам 2024 года господдержка займет около 65% в выдачах ипотеки в России, а рыночные программы – всего треть", - говорится в сообщении.
Банк отмечает, что несмотря на заградительные ставки, рыночная ипотека находит своего потребителя. В основном такие сделки проходят при обмене одного объекта на другой с небольшой кредитной доплатой.
"По статистике ВТБ, средний размер кредита по рыночным программам сегодня составляет около 3,8 миллиона рублей – примерно на 20% ниже, чем в 2023 году. Первый взнос - около 30% от стоимости недвижимости против 36% в январе. При этом в абсолютных значениях этот показатель с начала года вырос – с 3 до 3,8 миллиона рублей", - сообщает банк.
Банкоматы Т-Банка - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
Прибыль Т-Банка за 10 месяцев выросла на 36%, Росбанка - на 42%
10:13
По данным кредитной организации, средний возраст клиентов, оформляющих дорогие кредиты, составляет 39 лет, более половины из них состоят в браке, а около 40% воспитывают детей. Подавляющее большинство (82%) покупают квартиры средней площадью 46,1 квадратных метра.
 
ВТБипотекагосподдержка
 
 
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