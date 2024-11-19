https://1prime.ru/20241119/kreditka-852920710.html
В России упала выдача новых кредитных карт в октябре на 16%
В России упала выдача новых кредитных карт в октябре на 16% - 19.11.2024, ПРАЙМ
В России упала выдача новых кредитных карт в октябре на 16%
Выдача новых кредитных карт в России продолжила снижаться - в октябре по отношению к сентябрю на 15,9%, до 1,58 миллиона карт, и достигла минимума в текущем... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T16:57+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Выдача новых кредитных карт в России продолжила снижаться - в октябре по отношению к сентябрю на 15,9%, до 1,58 миллиона карт, и достигла минимума в текущем году, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, выдача новых кредитных карт упала до минимальных значений с начала 2024 года. Так, количество выданных новых кредиток в октябре 2024 года составило 1,58 миллиона единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 15,9% (в сентябре 2024 года - 1,88 миллиона единиц). При этом по сравнению с началом года выдача новых кредитных карт в октябре сократилась еще значительнее - на 21,9% (в январе 2024 года - 2,03 миллиона единиц)", - сообщается в пресс-релизе. Отмечается также, что объем лимитов по кредитным картам, выданным в октябре к сентябрю, сократился на 11,3% и составил 174,1 миллиарда рублей (в сентябре 2024 года - 196,3 миллиарда). В региональном разрезе наибольшее количество новых кредитных карт (среди 30 лидеров по их выдаче) было выдано в Москве (118,2 тысячи), Московской области (86,9 тысячи), Краснодарском крае (63,7 тысячи), Санкт-Петербурге (61,9 тысячи) и Ростовской области (54,9 тысячи). При этом наиболее серьезная месячная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт (среди тех же лидеров) была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (-27,3%), Кемеровской (-24,4%), Тюменской (-21,5%) и Иркутской (-20,9%) областях, а также в Алтайском крае (-20,7%). Увеличилось количество выданных новых кредитных карт в октябре только в Дагестане - на 1,2%. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 17,1% и 18,7% соответственно "Количество выданных новых кредитных карт сокращается пятый месяц подряд. Такая динамика, прежде всего, обусловлена жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в частности, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). В этой связи банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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нбки, россия
В России упала выдача новых кредитных карт в октябре на 16%
НБКИ: выдача новых кредитных карт в России упала в октябре к сентябрю на 16%, до 1,58 млн
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Выдача новых кредитных карт в России продолжила снижаться - в октябре по отношению к сентябрю на 15,9%, до 1,58 миллиона карт, и достигла минимума в текущем году, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, выдача новых кредитных карт упала до минимальных значений с начала 2024 года. Так, количество выданных новых кредиток в октябре 2024 года составило 1,58 миллиона единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 15,9% (в сентябре 2024 года - 1,88 миллиона единиц). При этом по сравнению с началом года выдача новых кредитных карт в октябре сократилась еще значительнее - на 21,9% (в январе 2024 года - 2,03 миллиона единиц)", - сообщается в пресс-релизе.
Отмечается также, что объем лимитов по кредитным картам, выданным в октябре к сентябрю, сократился на 11,3% и составил 174,1 миллиарда рублей (в сентябре 2024 года - 196,3 миллиарда).
В региональном разрезе наибольшее количество новых кредитных карт (среди 30 лидеров по их выдаче) было выдано в Москве (118,2 тысячи), Московской области (86,9 тысячи), Краснодарском крае (63,7 тысячи), Санкт-Петербурге (61,9 тысячи) и Ростовской области (54,9 тысячи).
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При этом наиболее серьезная месячная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт (среди тех же лидеров) была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (-27,3%), Кемеровской (-24,4%), Тюменской (-21,5%) и Иркутской (-20,9%) областях, а также в Алтайском крае (-20,7%). Увеличилось количество выданных новых кредитных карт в октябре только в Дагестане - на 1,2%. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 17,1% и 18,7% соответственно
"Количество выданных новых кредитных карт сокращается пятый месяц подряд. Такая динамика, прежде всего, обусловлена жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в частности, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). В этой связи банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.