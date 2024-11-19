Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России упала выдача новых кредитных карт в октябре на 16% - 19.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241119/kreditka-852920710.html
В России упала выдача новых кредитных карт в октябре на 16%
В России упала выдача новых кредитных карт в октябре на 16% - 19.11.2024, ПРАЙМ
В России упала выдача новых кредитных карт в октябре на 16%
Выдача новых кредитных карт в России продолжила снижаться - в октябре по отношению к сентябрю на 15,9%, до 1,58 миллиона карт, и достигла минимума в текущем... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T16:57+0300
2024-11-19T16:57+0300
нбки
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83767/83/837678340_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3eb8658a63a9da5dbabad24a981405a1.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Выдача новых кредитных карт в России продолжила снижаться - в октябре по отношению к сентябрю на 15,9%, до 1,58 миллиона карт, и достигла минимума в текущем году, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, выдача новых кредитных карт упала до минимальных значений с начала 2024 года. Так, количество выданных новых кредиток в октябре 2024 года составило 1,58 миллиона единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 15,9% (в сентябре 2024 года - 1,88 миллиона единиц). При этом по сравнению с началом года выдача новых кредитных карт в октябре сократилась еще значительнее - на 21,9% (в январе 2024 года - 2,03 миллиона единиц)", - сообщается в пресс-релизе. Отмечается также, что объем лимитов по кредитным картам, выданным в октябре к сентябрю, сократился на 11,3% и составил 174,1 миллиарда рублей (в сентябре 2024 года - 196,3 миллиарда). В региональном разрезе наибольшее количество новых кредитных карт (среди 30 лидеров по их выдаче) было выдано в Москве (118,2 тысячи), Московской области (86,9 тысячи), Краснодарском крае (63,7 тысячи), Санкт-Петербурге (61,9 тысячи) и Ростовской области (54,9 тысячи). При этом наиболее серьезная месячная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт (среди тех же лидеров) была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (-27,3%), Кемеровской (-24,4%), Тюменской (-21,5%) и Иркутской (-20,9%) областях, а также в Алтайском крае (-20,7%). Увеличилось количество выданных новых кредитных карт в октябре только в Дагестане - на 1,2%. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 17,1% и 18,7% соответственно "Количество выданных новых кредитных карт сокращается пятый месяц подряд. Такая динамика, прежде всего, обусловлена жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в частности, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). В этой связи банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
https://1prime.ru/20241119/auchan-852918076.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83767/83/837678340_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_89b00e2d2c98d3e4f780473da82ed67d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нбки, россия
НБКИ, РОССИЯ
16:57 19.11.2024
 
В России упала выдача новых кредитных карт в октябре на 16%

НБКИ: выдача новых кредитных карт в России упала в октябре к сентябрю на 16%, до 1,58 млн

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка держит в руках банковские карты
Девушка держит в руках банковские карты - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Выдача новых кредитных карт в России продолжила снижаться - в октябре по отношению к сентябрю на 15,9%, до 1,58 миллиона карт, и достигла минимума в текущем году, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, выдача новых кредитных карт упала до минимальных значений с начала 2024 года. Так, количество выданных новых кредиток в октябре 2024 года составило 1,58 миллиона единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 15,9% (в сентябре 2024 года - 1,88 миллиона единиц). При этом по сравнению с началом года выдача новых кредитных карт в октябре сократилась еще значительнее - на 21,9% (в январе 2024 года - 2,03 миллиона единиц)", - сообщается в пресс-релизе.
Отмечается также, что объем лимитов по кредитным картам, выданным в октябре к сентябрю, сократился на 11,3% и составил 174,1 миллиарда рублей (в сентябре 2024 года - 196,3 миллиарда).
В региональном разрезе наибольшее количество новых кредитных карт (среди 30 лидеров по их выдаче) было выдано в Москве (118,2 тысячи), Московской области (86,9 тысячи), Краснодарском крае (63,7 тысячи), Санкт-Петербурге (61,9 тысячи) и Ростовской области (54,9 тысячи).
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
Во Франции украли данные сотен тысяч покупателей Auchan, сообщили СМИ
15:40
При этом наиболее серьезная месячная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт (среди тех же лидеров) была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (-27,3%), Кемеровской (-24,4%), Тюменской (-21,5%) и Иркутской (-20,9%) областях, а также в Алтайском крае (-20,7%). Увеличилось количество выданных новых кредитных карт в октябре только в Дагестане - на 1,2%. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 17,1% и 18,7% соответственно
"Количество выданных новых кредитных карт сокращается пятый месяц подряд. Такая динамика, прежде всего, обусловлена жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в частности, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). В этой связи банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
 
НБКИРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала