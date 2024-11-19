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ЦБ зафиксировал ужесточение условий кредитования для российских предприятий - 19.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ зафиксировал ужесточение условий кредитования для российских предприятий
ЦБ зафиксировал ужесточение условий кредитования для российских предприятий - 19.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал ужесточение условий кредитования для российских предприятий
Условия кредитования для российских предприятий в ноябре ужесточились, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий" | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T19:07+0300
2024-11-19T19:07+0300
банк россии
россия
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Условия кредитования для российских предприятий в ноябре ужесточились, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий" на основе опроса, проведенного с 1 по 13 ноября. "В ноябре текущего года за кредитами обращались 35,6% опрошенных предприятий (в октябре – 34,8%). По их мнению, ужесточение условий кредитования в ноябре усилилось. Условия ужесточались не только по действующим кредитам с плавающей ставкой, но и по льготным программам. Компании отмечали смещение предложения банков в пользу кредитов по плавающей ставке", - говорится в материалах ЦБ. Также Банк России отмечает, что оценки текущего спроса на продукцию (услуги) в целом по экономике повысились главным образом у предприятий добычи полезных ископаемых, электроэнергетики и водоснабжения. При этом предприятия торговли автотранспортными средствами отметили существенное снижение спроса в ноябре после его всплеска в предыдущем месяце, связанного в том числе с повышением утилизационного сбора. В строительстве спрос продолжает снижаться из‑за прекращения действия безадресной льготной ипотеки, изменения параметров других льготных программ и ужесточения условий по рыночной ипотеке. "Позитивные ожидания в отношении спроса выросли по сравнению с октябрем. По укрупненным видам деятельности наиболее высокие ожидания сохранялись в сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах, самые низкие – в строительстве", - добавляется там же.
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россия
Банк России, РОССИЯ
19:07 19.11.2024
 
ЦБ зафиксировал ужесточение условий кредитования для российских предприятий

ЦБ: условия кредитования для российских предприятий в ноябре ужесточились

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Условия кредитования для российских предприятий в ноябре ужесточились, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий" на основе опроса, проведенного с 1 по 13 ноября.
"В ноябре текущего года за кредитами обращались 35,6% опрошенных предприятий (в октябре – 34,8%). По их мнению, ужесточение условий кредитования в ноябре усилилось. Условия ужесточались не только по действующим кредитам с плавающей ставкой, но и по льготным программам. Компании отмечали смещение предложения банков в пользу кредитов по плавающей ставке", - говорится в материалах ЦБ.
Также Банк России отмечает, что оценки текущего спроса на продукцию (услуги) в целом по экономике повысились главным образом у предприятий добычи полезных ископаемых, электроэнергетики и водоснабжения. При этом предприятия торговли автотранспортными средствами отметили существенное снижение спроса в ноябре после его всплеска в предыдущем месяце, связанного в том числе с повышением утилизационного сбора. В строительстве спрос продолжает снижаться из‑за прекращения действия безадресной льготной ипотеки, изменения параметров других льготных программ и ужесточения условий по рыночной ипотеке.
"Позитивные ожидания в отношении спроса выросли по сравнению с октябрем. По укрупненным видам деятельности наиболее высокие ожидания сохранялись в сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах, самые низкие – в строительстве", - добавляется там же.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
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