https://1prime.ru/20241119/krokus-852926766.html

Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"

Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" - 19.11.2024, ПРАЙМ

Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"

Басманный суд Москвы продлил до 22 февраля 2025 года срок ареста предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил корреспондент РИА... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T19:32+0300

2024-11-19T19:32+0300

2024-11-19T19:32+0300

происшествия

россия

суд

арест

крокус сити холл

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846741138_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_ee69c778f647e3516a9e5e973e739315.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы продлил до 22 февраля 2025 года срок ареста предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Оглашая решения судья заявила, что ходатайство следствия удовлетворено и обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца. Из оглашенных судьей материалов дела также стало известно, что срок следствия по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" продлен до 22 февраля 2025 года.Заседание проходило в закрытом режиме. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Позднее президенту Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.

https://1prime.ru/20241101/krokus-852551294.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, арест, крокус сити холл