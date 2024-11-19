https://1prime.ru/20241119/krokus-852926766.html
Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"
Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" - 19.11.2024, ПРАЙМ
Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"
Басманный суд Москвы продлил до 22 февраля 2025 года срок ареста предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил корреспондент РИА... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T19:32+0300
2024-11-19T19:32+0300
2024-11-19T19:32+0300
происшествия
россия
суд
арест
крокус сити холл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846741138_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_ee69c778f647e3516a9e5e973e739315.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы продлил до 22 февраля 2025 года срок ареста предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Оглашая решения судья заявила, что ходатайство следствия удовлетворено и обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца. Из оглашенных судьей материалов дела также стало известно, что срок следствия по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" продлен до 22 февраля 2025 года.Заседание проходило в закрытом режиме. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Позднее президенту Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
https://1prime.ru/20241101/krokus-852551294.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846741138_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_09f2c2de145b69763352df8b308beab9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, суд, арест, крокус сити холл
Происшествия, РОССИЯ, суд, арест, Крокус сити холл
Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"
Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 февраля 2025 года
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы продлил до 22 февраля 2025 года срок ареста предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
Оглашая решения судья заявила, что ходатайство следствия удовлетворено и обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца.
Из оглашенных судьей материалов дела также стало известно, что срок следствия по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" продлен до 22 февраля 2025 года.
Заседание проходило в закрытом режиме.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Позднее президенту Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
В деле о теракте в "Крокусе" появились новые фигуранты