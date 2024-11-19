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Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"
Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" - 19.11.2024, ПРАЙМ
Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"
Басманный суд Москвы продлил до 22 февраля 2025 года срок ареста предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил корреспондент РИА... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T19:32+0300
2024-11-19T19:32+0300
происшествия
россия
суд
арест
крокус сити холл
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы продлил до 22 февраля 2025 года срок ареста предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Оглашая решения судья заявила, что ходатайство следствия удовлетворено и обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца. Из оглашенных судьей материалов дела также стало известно, что срок следствия по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" продлен до 22 февраля 2025 года.Заседание проходило в закрытом режиме. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Позднее президенту Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
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россия, суд, арест, крокус сити холл
Происшествия, РОССИЯ, суд, арест, Крокус сити холл
19:32 19.11.2024
 
Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"

Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 февраля 2025 года

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКрокус Сити Холл
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы продлил до 22 февраля 2025 года срок ареста предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
Оглашая решения судья заявила, что ходатайство следствия удовлетворено и обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца.
Из оглашенных судьей материалов дела также стало известно, что срок следствия по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" продлен до 22 февраля 2025 года.
Заседание проходило в закрытом режиме.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Позднее президенту Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
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