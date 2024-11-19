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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 20 ноября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 20 ноября - 19.11.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 20 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,47 копейки, до 13,7744 рубля, курс доллара - на 9,18 копейки, до 100,0348 рубля, а курс... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:23+0300
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банк россии
курс
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,47 копейки, до 13,7744 рубля, курс доллара - на 9,18 копейки, до 100,0348 рубля, а курс евро - на 27,32 копейки, до 105,7338 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курс
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 20 ноября
ЦБ: курс юаня 19 ноября — 13,77 рубля, доллара — 100,03 рубля, евро 105, 73 руб
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,47 копейки, до 13,7744 рубля, курс доллара - на 9,18 копейки, до 100,0348 рубля, а курс евро - на 27,32 копейки, до 105,7338 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.