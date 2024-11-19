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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 20 ноября

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 20 ноября - 19.11.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 20 ноября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,47 копейки, до 13,7744 рубля, курс доллара - на 9,18 копейки, до 100,0348 рубля, а курс... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T17:23+0300

2024-11-19T17:23+0300

2024-11-19T17:34+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,47 копейки, до 13,7744 рубля, курс доллара - на 9,18 копейки, до 100,0348 рубля, а курс евро - на 27,32 копейки, до 105,7338 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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