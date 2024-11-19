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Майнинг криптовалют могут ограничить в 13 регионах России - 19.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241119/mayning-852907148.html
Майнинг криптовалют могут ограничить в 13 регионах России
Майнинг криптовалют могут ограничить в 13 регионах России - 19.11.2024, ПРАЙМ
Майнинг криптовалют могут ограничить в 13 регионах России
Запрет майнинга криптовалют планируется ввести в осенне-зимний период до 2031 года в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края; также... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T10:39+0300
2024-11-19T10:42+0300
экономика
майнинг
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Запрет майнинга криптовалют планируется ввести в осенне-зимний период до 2031 года в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края; также предлагается ограничить майнинг в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и в четырех новых регионах России, сообщило правительство РФ. Минэнерго совместно с энергокомпаниями поручено проработать введение запрета на криптомайнинг в иных регионах страны. Вице-премьер Александр Новак провел заседание правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики. "Участники совещания обсудили условия введения запрета на майнинг цифровой валюты на территории субъектов России со сложной режимно-балансовой ситуацией в электроэнергетике. Указанный запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 года на территории Иркутской области, отдельных частей Республики Бурятия и Забайкальского края", - говорится в сообщении. "Также ограничение предложено ввести на территориях Дагестана, Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - добавляет кабмин. "Минэнерго совместно с энергокомпаниями, а также другими заинтересованными органами власти поручено проработать вопросы... введения запрета в иных регионах", - говорится также в сообщении.
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майнинг
Экономика, майнинг
10:39 19.11.2024 (обновлено: 10:42 19.11.2024)
 
Майнинг криптовалют могут ограничить в 13 регионах России

Кабмин: майнинг криптовалют планируется ограничить в 13 регионах России

© Unsplash/Michael FörtschБиткоин
Биткоин
© Unsplash/Michael Förtsch
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Запрет майнинга криптовалют планируется ввести в осенне-зимний период до 2031 года в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края; также предлагается ограничить майнинг в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и в четырех новых регионах России, сообщило правительство РФ. Минэнерго совместно с энергокомпаниями поручено проработать введение запрета на криптомайнинг в иных регионах страны.
Вице-премьер Александр Новак провел заседание правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики.
"Участники совещания обсудили условия введения запрета на майнинг цифровой валюты на территории субъектов России со сложной режимно-балансовой ситуацией в электроэнергетике. Указанный запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 года на территории Иркутской области, отдельных частей Республики Бурятия и Забайкальского края", - говорится в сообщении.
"Также ограничение предложено ввести на территориях Дагестана, Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - добавляет кабмин.
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"Минэнерго совместно с энергокомпаниями, а также другими заинтересованными органами власти поручено проработать вопросы... введения запрета в иных регионах", - говорится также в сообщении.
 
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