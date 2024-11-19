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Минфин сохранил прогноз по дефициту бюджета на 2024 год в 1,7 процента ВВП - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Минфин сохранил прогноз по дефициту бюджета на 2024 год в 1,7 процента ВВП
Минфин сохранил прогноз по дефициту бюджета на 2024 год в 1,7 процента ВВП - 19.11.2024, ПРАЙМ
Минфин сохранил прогноз по дефициту бюджета на 2024 год в 1,7 процента ВВП
Минфин РФ сохраняет прогноз по дефициту федерального бюджета на текущий год в 1,7% ВВП, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:06+0300
2024-11-19T17:06+0300
экономика
россия
минфин
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ сохраняет прогноз по дефициту федерального бюджета на текущий год в 1,7% ВВП, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. "В 1,7% уложимся", - сказал он, отвечая на вопрос о прогнозных параметрах исполнения бюджета в текущем году. Минфин ожидает, что дефицит бюджета по итогам текущего года составит 3,3 триллиона рублей, или 1,7% ВВП. При этом в действующем законе о бюджете на текущий год дефицит оценивался в 2,1 триллиона рублей, или 1,1% ВВП.
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россия, минфин, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Минфин, экономика РФ
17:06 19.11.2024
 
Минфин сохранил прогноз по дефициту бюджета на 2024 год в 1,7 процента ВВП

Колычев: Минфин сохраняет прогноз по дефициту бюджета на текущий год в 1,7% ВВП

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ сохраняет прогноз по дефициту федерального бюджета на текущий год в 1,7% ВВП, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.
"В 1,7% уложимся", - сказал он, отвечая на вопрос о прогнозных параметрах исполнения бюджета в текущем году.
Минфин ожидает, что дефицит бюджета по итогам текущего года составит 3,3 триллиона рублей, или 1,7% ВВП. При этом в действующем законе о бюджете на текущий год дефицит оценивался в 2,1 триллиона рублей, или 1,1% ВВП.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
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