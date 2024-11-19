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Минфин сохранил прогноз по дефициту бюджета на 2024 год в 1,7 процента ВВП

Минфин сохранил прогноз по дефициту бюджета на 2024 год в 1,7 процента ВВП - 19.11.2024, ПРАЙМ

Минфин сохранил прогноз по дефициту бюджета на 2024 год в 1,7 процента ВВП

Минфин РФ сохраняет прогноз по дефициту федерального бюджета на текущий год в 1,7% ВВП, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T17:06+0300

2024-11-19T17:06+0300

2024-11-19T17:06+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ сохраняет прогноз по дефициту федерального бюджета на текущий год в 1,7% ВВП, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. "В 1,7% уложимся", - сказал он, отвечая на вопрос о прогнозных параметрах исполнения бюджета в текущем году. Минфин ожидает, что дефицит бюджета по итогам текущего года составит 3,3 триллиона рублей, или 1,7% ВВП. При этом в действующем законе о бюджете на текущий год дефицит оценивался в 2,1 триллиона рублей, или 1,1% ВВП.

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