https://1prime.ru/20241119/minfin-852921907.html

В Минфине оценили возможные риски при замещении евробондов

В Минфине оценили возможные риски при замещении евробондов - 19.11.2024, ПРАЙМ

В Минфине оценили возможные риски при замещении евробондов

Минфин России не видит рисков влияния процедуры замещения суверенных российских еврооблигаций на цены на рынке валютных облигаций, сообщил журналистам в Госдуме | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T17:09+0300

2024-11-19T17:09+0300

2024-11-19T17:09+0300

экономика

россия

минфин рф

евробонды

https://cdnn.1prime.ru/img/83942/13/839421327_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_98e6ef2a3c88cec184d08b1f744b8e6b.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минфин России не видит рисков влияния процедуры замещения суверенных российских еврооблигаций на цены на рынке валютных облигаций, сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов Владимир Колычев. "Это же просто замена. Не видим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Минфин России 14 ноября завершил сбор заявок инвесторов в рамках процедуры замещения суверенных российских еврооблигаций. Минфин РФ в сентябре объявил о старте замещения суверенных евробондов, предложив держателям всех находящихся в обращении бумаг направлять в министерство соответствующие оферты на их замещение. Одобрение оферт ожидается 5 декабря, при этом размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых бумаг. Замминистра финансов Владимир Колычев говорил в октябре, что Минфин РФ рассчитывает заместить еврооблигации за один этап, поэтому "призывал всех ускориться". По его словам, всего суверенных евробондов у РФ выпущено чуть больше чем на 30 миллиардов долларов, из них резидентам принадлежит порядка 20 миллиардов в долларовом эквиваленте.

https://1prime.ru/20241119/zaym-852921409.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин рф, евробонды