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В Минфине оценили возможные риски при замещении евробондов - 19.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241119/minfin-852921907.html
В Минфине оценили возможные риски при замещении евробондов
В Минфине оценили возможные риски при замещении евробондов - 19.11.2024, ПРАЙМ
В Минфине оценили возможные риски при замещении евробондов
Минфин России не видит рисков влияния процедуры замещения суверенных российских еврооблигаций на цены на рынке валютных облигаций, сообщил журналистам в Госдуме | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:09+0300
2024-11-19T17:09+0300
экономика
россия
минфин рф
евробонды
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минфин России не видит рисков влияния процедуры замещения суверенных российских еврооблигаций на цены на рынке валютных облигаций, сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов Владимир Колычев. "Это же просто замена. Не видим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Минфин России 14 ноября завершил сбор заявок инвесторов в рамках процедуры замещения суверенных российских еврооблигаций. Минфин РФ в сентябре объявил о старте замещения суверенных евробондов, предложив держателям всех находящихся в обращении бумаг направлять в министерство соответствующие оферты на их замещение. Одобрение оферт ожидается 5 декабря, при этом размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых бумаг. Замминистра финансов Владимир Колычев говорил в октябре, что Минфин РФ рассчитывает заместить еврооблигации за один этап, поэтому "призывал всех ускориться". По его словам, всего суверенных евробондов у РФ выпущено чуть больше чем на 30 миллиардов долларов, из них резидентам принадлежит порядка 20 миллиардов в долларовом эквиваленте.
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россия, минфин рф, евробонды
Экономика, РОССИЯ, Минфин РФ, евробонды
17:09 19.11.2024
 
В Минфине оценили возможные риски при замещении евробондов

Минфин: рисков влияния замещения евробондов на цены валютных облигаций нет

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минфин России не видит рисков влияния процедуры замещения суверенных российских еврооблигаций на цены на рынке валютных облигаций, сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов Владимир Колычев.
"Это же просто замена. Не видим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Минфин России 14 ноября завершил сбор заявок инвесторов в рамках процедуры замещения суверенных российских еврооблигаций.
Минфин РФ в сентябре объявил о старте замещения суверенных евробондов, предложив держателям всех находящихся в обращении бумаг направлять в министерство соответствующие оферты на их замещение. Одобрение оферт ожидается 5 декабря, при этом размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых бумаг.
Замминистра финансов Владимир Колычев говорил в октябре, что Минфин РФ рассчитывает заместить еврооблигации за один этап, поэтому "призывал всех ускориться". По его словам, всего суверенных евробондов у РФ выпущено чуть больше чем на 30 миллиардов долларов, из них резидентам принадлежит порядка 20 миллиардов в долларовом эквиваленте.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
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ЭкономикаРОССИЯМинфин РФевробонды
 
 
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