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Минпромторг планирует блокировать "ложных" производителей одежды и обуви - 19.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минпромторг планирует блокировать "ложных" производителей одежды и обуви
Минпромторг планирует блокировать "ложных" производителей одежды и обуви - 19.11.2024, ПРАЙМ
Минпромторг планирует блокировать "ложных" производителей одежды и обуви
Минпромторг РФ запустит эксперимент по блокировке выдачи маркировки производителям одежды и обуви, которые не имеют своих мощностей, а занимаются лишь... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T13:54+0300
2024-11-19T13:54+0300
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ запустит эксперимент по блокировке выдачи маркировки производителям одежды и обуви, которые не имеют своих мощностей, а занимаются лишь перепродажей продукции, сообщила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева на международном форуме "Содружество Моды", который проходит в Петербурге. "Сейчас запускается эксперимент по мониторингу производителей товаров на предмет достоверности сведений, на которую они подаются в систему маркировки. И это тоже было проблемой. И сообщество производителей обуви и легпрома об этом говорили, что зачастую коды маркировки получали компании, которые себя заявляли производителями, но таковыми на самом деле не являлись", - сказала Приезжева на круглом столе "Глобальные тренды и текущая ситуация модного рынка стран Содружества". Она добавила, что одежда и обувь - это первая группа товаров, на которую запущен эксперимент. "Он позволит блокировать выдачу кода маркировки тем организациям, которые как раз не являются производителями, а только заявляют, что они производят товары, а на самом деле покупают где-то чужие товары, переклеивают шильдик и выдают за свои", - пояснила Приезжева. По ее словам, контрафакт занимает долю добросовестных и перспективных предпринимателей, а для развития нужна здоровая рыночная конъюнктура. "Поэтому правительством проводится системная работа по борьбе с незаконными оборотом товаров в сфере интернат-торговли. Принят целый ряд решений, который позволит маркетплейсам стать действительно тем, кем они должны являться: удобной, быстрой и современной площадкой, в то же время которые предлагают нам товары качественные и безопасные", - заключила Приезжева.
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россия, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг
13:54 19.11.2024
 
Минпромторг планирует блокировать "ложных" производителей одежды и обуви

Минпромторг запустит эксперимент по блокировке "ложных" производителей одежды

© Фото : Министерство промышленности и торговли РФМинистерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ запустит эксперимент по блокировке выдачи маркировки производителям одежды и обуви, которые не имеют своих мощностей, а занимаются лишь перепродажей продукции, сообщила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева на международном форуме "Содружество Моды", который проходит в Петербурге.
"Сейчас запускается эксперимент по мониторингу производителей товаров на предмет достоверности сведений, на которую они подаются в систему маркировки. И это тоже было проблемой. И сообщество производителей обуви и легпрома об этом говорили, что зачастую коды маркировки получали компании, которые себя заявляли производителями, но таковыми на самом деле не являлись", - сказала Приезжева на круглом столе "Глобальные тренды и текущая ситуация модного рынка стран Содружества".
Она добавила, что одежда и обувь - это первая группа товаров, на которую запущен эксперимент. "Он позволит блокировать выдачу кода маркировки тем организациям, которые как раз не являются производителями, а только заявляют, что они производят товары, а на самом деле покупают где-то чужие товары, переклеивают шильдик и выдают за свои", - пояснила Приезжева.
По ее словам, контрафакт занимает долю добросовестных и перспективных предпринимателей, а для развития нужна здоровая рыночная конъюнктура.
"Поэтому правительством проводится системная работа по борьбе с незаконными оборотом товаров в сфере интернат-торговли. Принят целый ряд решений, который позволит маркетплейсам стать действительно тем, кем они должны являться: удобной, быстрой и современной площадкой, в то же время которые предлагают нам товары качественные и безопасные", - заключила Приезжева.
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