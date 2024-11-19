https://1prime.ru/20241119/minselkhoz-852921288.html

В Минсельхозе рассказали о проблемах по тканям отечественного производства

В Минсельхозе рассказали о проблемах по тканям отечественного производства - 19.11.2024, ПРАЙМ

В Минсельхозе рассказали о проблемах по тканям отечественного производства

В России пока есть проблемы по тканям отечественного производства и сырью для них, представителям индустрии моды нужно вступать в кооперацию с производителями... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T17:02+0300

2024-11-19T17:02+0300

2024-11-19T17:03+0300

экономика

россия

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ткань

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. В России пока есть проблемы по тканям отечественного производства и сырью для них, представителям индустрии моды нужно вступать в кооперацию с производителями сырья, чтобы повысить привлекательность направления и конкурентоспособность продукции, заявила первый замминистра сельского хозяйства России Елена Фастова. "К сожалению, пока по сырью и по тканям отечественного производства у нас есть проблемы... Хочу всех производителей, которые занимаются тканями, которые как раз в индустрии моды, призвать к тому, чтобы входить в кооперацию вместе с нашими производителями сырья, ведь совместными усилиями мы сможем стимулировать производителей льна и шерсти, и сделать это направление привлекательным, а продукцию конкурентоспособной", - сказала Фастова на пленарном заседании международного форума "Содружество моды". Она дополнила, что ведомство оказывает поддержку производителям льна и шерсти посредством субсидий на производство, реализацию и на инвестиционные затраты. Фастова пояснила, что в 2023 году на эти цели министерство потратило 356 миллионов рублей по льну и почти 400 миллионов по шерсти. Первый замминистра также рассказала, что производство льна в России с ХХ века значительно сократилось. "В XIX веке 80% всего мирового объема льна производилось в России. Царская Россия поставляла на экспорт лен, и прибыль от производства льна была выше, чем прибыль от экспорта зерна. Еще в 1970-е годы у нас лен выращивался на площади, только подумайте, 660 тысяч гектаров. ... А сейчас, в 2023-м году, площади занимают 35 тысяч гектаров. Соответственно, и объем производства льна, если в XX веке это было 200 тысяч тонн льна, то сейчас это 20 тысяч тонн льна", - сказала Фастова.

https://1prime.ru/20241113/vino-852789484.html

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россия, минсельхоз рф, ткань