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В ГД призвали усилить госконтроль за деятельностью естественных монополий

В ГД призвали усилить госконтроль за деятельностью естественных монополий - 19.11.2024, ПРАЙМ

В ГД призвали усилить госконтроль за деятельностью естественных монополий

Для борьбы с инфляцией необходимо усилить государственный контроль за деятельностью естественных монополий и госпредприятий, считает глава комитета Госдумы по... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T14:03+0300

2024-11-19T14:03+0300

2024-11-19T14:03+0300

экономика

россия

госдума

монополия

контроль

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Для борьбы с инфляцией необходимо усилить государственный контроль за деятельностью естественных монополий и госпредприятий, считает глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ). Во вторник в Госдуме проходит обсуждение основ денежно-кредитной политики России на 2025 год и период 2026-2027 годов с участием председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. "В этой ситуации нужны дополнительные меры. Причем активную роль в их реализации наряду с Банком России должно играть правительство, так как усилий одного только регулятора для борьбы с инфляцией будет недостаточно. О каких мерах идет речь? Во-первых, это усиление контроля государства за деятельностью естественных монополий и госпредприятий. Нужно добиться более эффективного использования имеющихся у них инвестиционных ресурсов для ограничения темпов роста тарифов не выше уровня прогнозируемой в законе о бюджете инфляции", - сказал Гаврилов на пленарном заседании Госдумы. По его словам, такое воздействие должно осуществляться не только на федеральном, но и региональном уровне, важную роль в этом процессе может сыграть создание правительством единой цифровой платформы по управлению публичным имуществом. Парламентарий отметил, что Госдума поддерживает это предложение и со своей стороны готова инициировать внесение необходимых поправок в законодательство. "Другая важная мера в вопросе снижения растущих издержек – более активное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого публичного имущества и расширение имущественной поддержки предпринимателей", - добавил он. Также депутат предложил дифференцировать ставки по кредитам, имеющим целевой характер. По мнению Гаврилова, это необходимо для стимулирования инвестиций в инфраструктуру и промышленное производство.

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россия, госдума, монополия, контроль