https://1prime.ru/20241119/mosbirzha-852920436.html

Мосбиржа анонсировала возобновление торгов на срочном рынке

Мосбиржа анонсировала возобновление торгов на срочном рынке - 19.11.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа анонсировала возобновление торгов на срочном рынке

Торги на срочном рынке Московской биржи после приостановки возобновятся с 16.50 мск, говорится в сообщении торговой площадки. | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T16:45+0300

2024-11-19T16:45+0300

2024-11-19T16:45+0300

экономика

россия

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Торги на срочном рынке Московской биржи после приостановки возобновятся с 16.50 мск, говорится в сообщении торговой площадки. "Возобновление (Старт) торгов на срочном рынке с 16.50", - сообщила биржа. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке с 16.18 мск. Причины приостановки площадка не называет.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа