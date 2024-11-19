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Мосбиржа анонсировала возобновление торгов на срочном рынке
Мосбиржа анонсировала возобновление торгов на срочном рынке - 19.11.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа анонсировала возобновление торгов на срочном рынке
Торги на срочном рынке Московской биржи после приостановки возобновятся с 16.50 мск, говорится в сообщении торговой площадки. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T16:45+0300
2024-11-19T16:45+0300
2024-11-19T16:45+0300
экономика
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Торги на срочном рынке Московской биржи после приостановки возобновятся с 16.50 мск, говорится в сообщении торговой площадки. "Возобновление (Старт) торгов на срочном рынке с 16.50", - сообщила биржа. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке с 16.18 мск. Причины приостановки площадка не называет.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
Мосбиржа анонсировала возобновление торгов на срочном рынке
Торги на срочном рынке Московской биржи после приостановки возобновятся с 16.50
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Торги на срочном рынке Московской биржи после приостановки возобновятся с 16.50 мск, говорится в сообщении торговой площадки.
"Возобновление (Старт) торгов на срочном рынке с 16.50", - сообщила биржа.
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке с 16.18 мск. Причины приостановки площадка не называет.