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"Билайн" отметил троекратный рост мошеннических звонков в мессенджерах - 19.11.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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"Билайн" отметил троекратный рост мошеннических звонков в мессенджерах
"Билайн" отметил троекратный рост мошеннических звонков в мессенджерах - 19.11.2024, ПРАЙМ
"Билайн" отметил троекратный рост мошеннических звонков в мессенджерах
Доля мошеннических звонков с подменой номера в мессенджерах за год выросла почти втрое - с 33% до 89% от общего числа звонков аферистов там, сообщил гендиректор | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T13:01+0300
2024-11-19T13:01+0300
мошенничество
россия
билайн
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Доля мошеннических звонков с подменой номера в мессенджерах за год выросла почти втрое - с 33% до 89% от общего числа звонков аферистов там, сообщил гендиректор "Билайна" Сергей Анохин в рамках конференции "Безопасность клиента на первом месте" в пресс-центре "Россия Сегодня". "Новый нановызов, который мы сейчас видим и обсуждаем, - это мошеннические звонки в мессенджерах. … Доля мошеннических звонков с подменой номера в мессенджерах, то, что мы по своей статистике видим, выросла с 33% до 89%", - сказал Анохин, комментируя результаты за год. По его словам, для борьбы с мошенническими звонками в мессенджерах нужна большая работа. В том числе требуется доработка приложений для обеспечения возможности встраивать специализированный функционал, а также создание единой базы мошенников и подключение в нее дополнительных участников. Анохин отметил создание операторами связи решений в этой сфере. Так, "Билайн" встроил решение по борьбе со спам-звонками в мессенджерах, где оператор будет маркировать соответствующие звонки. По его словам, борьба с телефонным мошенничеством в мессенджерах - это постоянная работа, потому что все время появляются новые клиентские сценарии или сценарии звонков. "В Telegram, в WhatsApp, в Viber и так далее, они все время появляются", - отметил Анохин, добавив, что нужно не только догонять, но и перегонять, современные новые технологии могут работать на опережение.
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россия, билайн
Мошенничество, РОССИЯ, Билайн
13:01 19.11.2024
 
"Билайн" отметил троекратный рост мошеннических звонков в мессенджерах

"Билайн": доля мошеннических звонков в мессенджерах с подменой номера утроилась

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтарт продаж iPhone 14 в России
Старт продаж iPhone 14 в России - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Доля мошеннических звонков с подменой номера в мессенджерах за год выросла почти втрое - с 33% до 89% от общего числа звонков аферистов там, сообщил гендиректор "Билайна" Сергей Анохин в рамках конференции "Безопасность клиента на первом месте" в пресс-центре "Россия Сегодня".
"Новый нановызов, который мы сейчас видим и обсуждаем, - это мошеннические звонки в мессенджерах. … Доля мошеннических звонков с подменой номера в мессенджерах, то, что мы по своей статистике видим, выросла с 33% до 89%", - сказал Анохин, комментируя результаты за год.
По его словам, для борьбы с мошенническими звонками в мессенджерах нужна большая работа. В том числе требуется доработка приложений для обеспечения возможности встраивать специализированный функционал, а также создание единой базы мошенников и подключение в нее дополнительных участников.
Анохин отметил создание операторами связи решений в этой сфере. Так, "Билайн" встроил решение по борьбе со спам-звонками в мессенджерах, где оператор будет маркировать соответствующие звонки.
По его словам, борьба с телефонным мошенничеством в мессенджерах - это постоянная работа, потому что все время появляются новые клиентские сценарии или сценарии звонков. "В Telegram, в WhatsApp, в Viber и так далее, они все время появляются", - отметил Анохин, добавив, что нужно не только догонять, но и перегонять, современные новые технологии могут работать на опережение.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
Мошенники придумали новый способ воровства денег через Telegram
02:02
 
МошенничествоРОССИЯБилайн
 
 
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