Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ предупредил о новом способе телефонного мошенничества - 19.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20241119/moshenniki-852922440.html
ЦБ предупредил о новом способе телефонного мошенничества
ЦБ предупредил о новом способе телефонного мошенничества - 19.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ предупредил о новом способе телефонного мошенничества
Телефонные мошенники предлагают людям услуги "инкассаторов" - подставных курьеров, сообщается на сайте Банка России. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:23+0300
2024-11-19T17:23+0300
мошенничество
физлица
юрлица
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/11/842551108_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_43dcbc33bba40dd046881e2968b69bf9.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Телефонные мошенники предлагают людям услуги "инкассаторов" - подставных курьеров, сообщается на сайте Банка России. "После введения новых мер, которые усложнили проведение сомнительных операций, злоумышленники стали чаще похищать деньги у граждан с помощью "инкассаторов" – подставных курьеров. Обычно мошенники звонят своей жертве, представляются сотрудниками Банка России и сообщают, что на банковские счета человека идет массовая атака, которая может привести к хищению денег", - говорится в сообщении. Отмечается, что злоумышленники предлагают людям воспользоваться бесплатной услугой инкассаторов, чтобы обезопасить сбережения. По версии мошенников, инкассаторы смогут забрать наличные и перевезти их в другой банк для временного хранения якобы на "специальном счете", который защищен от мошеннических атак. Банк России советует не поддаваться панике при поступлении такого звонка, не реагировать на такие звонки или сообщения в целом. Также ЦБ РФ рекомендует не передавать деньги неизвестным ни под каким предлогом. "Услугами инкассации могут пользоваться юридические и физические лица только после заключения специального договора об оказании инкассаторских услуг", - напоминает регулятор. Банк России подчеркнул, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не совершает звонков гражданам.
https://1prime.ru/20241119/kreditka-852920710.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/11/842551108_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b0e6c597755062b84e24f1bab3b5c731.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
физлица, юрлица
Мошенничество, физлица, юрлица
17:23 19.11.2024
 
ЦБ предупредил о новом способе телефонного мошенничества

ЦБ: телефонные мошенники предлагают услуги "инкассаторов"

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченица школы №180 в Екатеринбурге
Ученица школы №180 в Екатеринбурге - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Телефонные мошенники предлагают людям услуги "инкассаторов" - подставных курьеров, сообщается на сайте Банка России.
"После введения новых мер, которые усложнили проведение сомнительных операций, злоумышленники стали чаще похищать деньги у граждан с помощью "инкассаторов" – подставных курьеров. Обычно мошенники звонят своей жертве, представляются сотрудниками Банка России и сообщают, что на банковские счета человека идет массовая атака, которая может привести к хищению денег", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники предлагают людям воспользоваться бесплатной услугой инкассаторов, чтобы обезопасить сбережения. По версии мошенников, инкассаторы смогут забрать наличные и перевезти их в другой банк для временного хранения якобы на "специальном счете", который защищен от мошеннических атак.
Банк России советует не поддаваться панике при поступлении такого звонка, не реагировать на такие звонки или сообщения в целом. Также ЦБ РФ рекомендует не передавать деньги неизвестным ни под каким предлогом.
Девушка держит в руках банковские карты - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
В России упала выдача новых кредитных карт в октябре на 16%
16:57
"Услугами инкассации могут пользоваться юридические и физические лица только после заключения специального договора об оказании инкассаторских услуг", - напоминает регулятор.
Банк России подчеркнул, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не совершает звонков гражданам.
 
Мошенничествофизлицаюрлица
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала