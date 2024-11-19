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ЦБ предупредил о новом способе телефонного мошенничества
ЦБ предупредил о новом способе телефонного мошенничества - 19.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ предупредил о новом способе телефонного мошенничества
Телефонные мошенники предлагают людям услуги "инкассаторов" - подставных курьеров, сообщается на сайте Банка России. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:23+0300
2024-11-19T17:23+0300
2024-11-19T17:23+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Телефонные мошенники предлагают людям услуги "инкассаторов" - подставных курьеров, сообщается на сайте Банка России. "После введения новых мер, которые усложнили проведение сомнительных операций, злоумышленники стали чаще похищать деньги у граждан с помощью "инкассаторов" – подставных курьеров. Обычно мошенники звонят своей жертве, представляются сотрудниками Банка России и сообщают, что на банковские счета человека идет массовая атака, которая может привести к хищению денег", - говорится в сообщении. Отмечается, что злоумышленники предлагают людям воспользоваться бесплатной услугой инкассаторов, чтобы обезопасить сбережения. По версии мошенников, инкассаторы смогут забрать наличные и перевезти их в другой банк для временного хранения якобы на "специальном счете", который защищен от мошеннических атак. Банк России советует не поддаваться панике при поступлении такого звонка, не реагировать на такие звонки или сообщения в целом. Также ЦБ РФ рекомендует не передавать деньги неизвестным ни под каким предлогом. "Услугами инкассации могут пользоваться юридические и физические лица только после заключения специального договора об оказании инкассаторских услуг", - напоминает регулятор. Банк России подчеркнул, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не совершает звонков гражданам.
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физлица, юрлица
Мошенничество, физлица, юрлица
ЦБ предупредил о новом способе телефонного мошенничества
ЦБ: телефонные мошенники предлагают услуги "инкассаторов"
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Телефонные мошенники предлагают людям услуги "инкассаторов" - подставных курьеров, сообщается на сайте Банка России.
"После введения новых мер, которые усложнили проведение сомнительных операций, злоумышленники стали чаще похищать деньги у граждан с помощью "инкассаторов" – подставных курьеров. Обычно мошенники звонят своей жертве, представляются сотрудниками Банка России и сообщают, что на банковские счета человека идет массовая атака, которая может привести к хищению денег", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники предлагают людям воспользоваться бесплатной услугой инкассаторов, чтобы обезопасить сбережения. По версии мошенников, инкассаторы смогут забрать наличные и перевезти их в другой банк для временного хранения якобы на "специальном счете", который защищен от мошеннических атак.
Банк России советует не поддаваться панике при поступлении такого звонка, не реагировать на такие звонки или сообщения в целом. Также ЦБ РФ рекомендует не передавать деньги неизвестным ни под каким предлогом.
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"Услугами инкассации могут пользоваться юридические и физические лица только после заключения специального договора об оказании инкассаторских услуг", - напоминает регулятор.
Банк России подчеркнул, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не совершает звонков гражданам.