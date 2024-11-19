https://1prime.ru/20241119/nabiullina-852913905.html

Набиуллина оценила возможность возникновения стагфляции в России

Набиуллина оценила возможность возникновения стагфляции в России - 19.11.2024, ПРАЙМ

Набиуллина оценила возможность возникновения стагфляции в России

Риска стагфляции при текущей денежно-кредитной политике Центрального банка в России нет, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T14:07+0300

2024-11-19T14:07+0300

2024-11-19T14:07+0300

банк россии

россия

эльвира набиуллина

стагфляция

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Риска стагфляции при текущей денежно-кредитной политике Центрального банка в России нет, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Как оценивать риск стагфляции? На мой взгляд, у нас этого риска нет, если мы будем проводить своевременную, обоснованную денежно-кредитную политику, которая снимает эти риски. Мы эту политику как раз и проводим", - сказала она. Глава Центробанка отметила, что стагфляция - это длительный, в течении нескольких лет, период низких темпов экономического роста в сочетании с высокой инфляцией. "Почему это происходит? Каковы причины этого? Экономика достигает пределов своих производственных возможностей, но при этом продолжает стимулироваться спрос, и весь этот стимул со стороны спроса, он уходит в инфляцию, когда ресурсы уже задействованы. Это и подавляет инвестиционный спрос", - пояснила Набиуллина. По ее словам, опыт других стран, проходивших через стагфляцию, был результатом "необоснованно мягкой денежно-кредитной политики, когда ее надо ужесточать". "На мой взгляд, опасения, которые высказываются, что жесткая денежно-кредитная политика задавит спрос, а инфляция будет расти, - они в этом смысле необоснованны", - считает Набиуллина.

https://1prime.ru/20241119/stavka-852912791.html

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россия, эльвира набиуллина, стагфляция