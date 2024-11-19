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Набиуллина объяснила разницу между доступным жильем и доступной ипотекой - 19.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Набиуллина объяснила разницу между доступным жильем и доступной ипотекой
Набиуллина объяснила разницу между доступным жильем и доступной ипотекой - 19.11.2024, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила разницу между доступным жильем и доступной ипотекой
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках пленарного заседания в Госдуме объяснила разницу между доступным жильем и доступной ипотекой для россиян: важна... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T15:03+0300
2024-11-19T15:03+0300
экономика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках пленарного заседания в Госдуме объяснила разницу между доступным жильем и доступной ипотекой для россиян: важна прежде всего доступность жилья, при этом в экономике должны быть умеренные рыночные ставки, чтобы не возникало необходимости в масштабных льготных программах. "Что касается недоступности или доступности ипотеки: наша общая задача с вами - я надеюсь, мы вместе это понимаем - чтобы кредит, в том числе ипотечный, был доступен рыночный, без дорогостоящих бюджетных программ. Что самое важное - важна не доступность ипотеки, уровень ставок, а доступность жилья для людей", - подчеркнула она. "Если у нас идет рост спроса и он выливается в рост цен, а у нас рост цен на жилье был больше роста доходов населения, то это не от роста доступности жилья. А нам надо думать о росте доступности жилья", - считает Набиуллина. Глава Центробанка отметила, что регулятор выступает не за отмену льготной ипотечной программы в целом, а за отмену безадресной льготной программы. Набиуллина отметила, что необходима адресная поддержка с региональным аспектом. "Нам нужно делать все для того, чтобы у нас были в экономике умеренные рыночные ставки, чтобы не было необходимости масштабных программ льготного стимулирования", - сказала она.
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эльвира набиуллина
Экономика, Эльвира Набиуллина
15:03 19.11.2024
 
Набиуллина объяснила разницу между доступным жильем и доступной ипотекой

Глава ЦБ Набиуллина объяснила разницу между доступным жильем и доступной ипотекой

© РИА Новости . ЦБ РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . ЦБ РФ
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках пленарного заседания в Госдуме объяснила разницу между доступным жильем и доступной ипотекой для россиян: важна прежде всего доступность жилья, при этом в экономике должны быть умеренные рыночные ставки, чтобы не возникало необходимости в масштабных льготных программах.
"Что касается недоступности или доступности ипотеки: наша общая задача с вами - я надеюсь, мы вместе это понимаем - чтобы кредит, в том числе ипотечный, был доступен рыночный, без дорогостоящих бюджетных программ. Что самое важное - важна не доступность ипотеки, уровень ставок, а доступность жилья для людей", - подчеркнула она.
"Если у нас идет рост спроса и он выливается в рост цен, а у нас рост цен на жилье был больше роста доходов населения, то это не от роста доступности жилья. А нам надо думать о росте доступности жилья", - считает Набиуллина.
Глава Центробанка отметила, что регулятор выступает не за отмену льготной ипотечной программы в целом, а за отмену безадресной льготной программы. Набиуллина отметила, что необходима адресная поддержка с региональным аспектом.
"Нам нужно делать все для того, чтобы у нас были в экономике умеренные рыночные ставки, чтобы не было необходимости масштабных программ льготного стимулирования", - сказала она.
 
ЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
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