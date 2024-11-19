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Набиуллина объяснила разницу между доступным жильем и доступной ипотекой

Набиуллина объяснила разницу между доступным жильем и доступной ипотекой - 19.11.2024, ПРАЙМ

Набиуллина объяснила разницу между доступным жильем и доступной ипотекой

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках пленарного заседания в Госдуме объяснила разницу между доступным жильем и доступной ипотекой для россиян: важна... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T15:03+0300

2024-11-19T15:03+0300

2024-11-19T15:03+0300

экономика

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках пленарного заседания в Госдуме объяснила разницу между доступным жильем и доступной ипотекой для россиян: важна прежде всего доступность жилья, при этом в экономике должны быть умеренные рыночные ставки, чтобы не возникало необходимости в масштабных льготных программах. "Что касается недоступности или доступности ипотеки: наша общая задача с вами - я надеюсь, мы вместе это понимаем - чтобы кредит, в том числе ипотечный, был доступен рыночный, без дорогостоящих бюджетных программ. Что самое важное - важна не доступность ипотеки, уровень ставок, а доступность жилья для людей", - подчеркнула она. "Если у нас идет рост спроса и он выливается в рост цен, а у нас рост цен на жилье был больше роста доходов населения, то это не от роста доступности жилья. А нам надо думать о росте доступности жилья", - считает Набиуллина. Глава Центробанка отметила, что регулятор выступает не за отмену льготной ипотечной программы в целом, а за отмену безадресной льготной программы. Набиуллина отметила, что необходима адресная поддержка с региональным аспектом. "Нам нужно делать все для того, чтобы у нас были в экономике умеренные рыночные ставки, чтобы не было необходимости масштабных программ льготного стимулирования", - сказала она.

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эльвира набиуллина