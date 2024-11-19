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Набиуллина призвала усилить ответственность за дропперство - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина призвала усилить ответственность за дропперство
Набиуллина призвала усилить ответственность за дропперство - 19.11.2024, ПРАЙМ
Набиуллина призвала усилить ответственность за дропперство
Ответственность за дропперство необходимо усиливать, заявила во вторник глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T15:12+0300
2024-11-19T15:12+0300
банк россии
россия
эльвира набиуллина
дропперы
ответственность
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ответственность за дропперство необходимо усиливать, заявила во вторник глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. "Здесь нужно по двум направлениям действовать, на мой взгляд: первое – это, конечно, и разъяснительная работа с молодежью… мы ее проводим среди школьников, среди студентов, потому что они вовлекаются. Второе – это ужесточение регулирования. Здесь мы поддерживаем инициативу правоохранительных органов, которые предлагают ввести уголовную ответственность", - сказала Набиуллина. В МВД РФ в начале сентября сообщили, что в правительство внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за дропперство. "Но, конечно, надо понимать вот этот аспект, что часто это бывает неосознанно, и наказание должно быть соразмерно тяжести правонарушения. Но усиливать ответственность за такую деятельность, безусловно, нужно", - отметила глава ЦБ. По ее словам, регулятор видит, что молодые люди достаточно часто за небольшое вознаграждение вовлекаются в такую деятельность и отдают мошенникам свои банковские карты, которые затем используются для вывода похищенных денег. "Это дропперская деятельность, их называют дропами, дропперами. И многие не осознают, кстати, и рисков, чему они помогают, и рисков реальной уголовной ответственности в этих вопросах. И здесь, конечно, нужна совместная борьба, я согласна с этим - совместно объединять усилия, в том числе с правоохранительными органами", - сказала Набиуллина. "Мы видим уже: те ужесточения, которые в регулирование мы включили, начинают давать эффект… Сейчас такие карты блокируются очень быстро, иногда в течение нескольких минут, если выявляются эти признаки. Мы работаем с банками, чтобы они выявляли такого рода признаки", - добавила она. Российские банки с 25 июля должны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также в течение 30 календарных дней возмещать клиенту сумму, переведенную без его согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ. При этом регулятор вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь их шесть. Кроме того, с 22 октября крупные банки, а также кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг, должны вносить реквизиты мошенников из базы данных Банка России в свои системы противодействия подозрительным операциям в течение двух часов, а с 1 января – в течение одного часа. Для остальных банков установлен срок в три часа.
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россия, эльвира набиуллина, дропперы, ответственность
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, дропперы, ответственность
15:12 19.11.2024
 
Набиуллина призвала усилить ответственность за дропперство

Набиуллина заявила, что необходимо усилить ответственность за дропперство

© Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
© Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ответственность за дропперство необходимо усиливать, заявила во вторник глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Здесь нужно по двум направлениям действовать, на мой взгляд: первое – это, конечно, и разъяснительная работа с молодежью… мы ее проводим среди школьников, среди студентов, потому что они вовлекаются. Второе – это ужесточение регулирования. Здесь мы поддерживаем инициативу правоохранительных органов, которые предлагают ввести уголовную ответственность", - сказала Набиуллина.
В МВД РФ в начале сентября сообщили, что в правительство внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за дропперство.
"Но, конечно, надо понимать вот этот аспект, что часто это бывает неосознанно, и наказание должно быть соразмерно тяжести правонарушения. Но усиливать ответственность за такую деятельность, безусловно, нужно", - отметила глава ЦБ.
По ее словам, регулятор видит, что молодые люди достаточно часто за небольшое вознаграждение вовлекаются в такую деятельность и отдают мошенникам свои банковские карты, которые затем используются для вывода похищенных денег. "Это дропперская деятельность, их называют дропами, дропперами. И многие не осознают, кстати, и рисков, чему они помогают, и рисков реальной уголовной ответственности в этих вопросах. И здесь, конечно, нужна совместная борьба, я согласна с этим - совместно объединять усилия, в том числе с правоохранительными органами", - сказала Набиуллина.
"Мы видим уже: те ужесточения, которые в регулирование мы включили, начинают давать эффект… Сейчас такие карты блокируются очень быстро, иногда в течение нескольких минут, если выявляются эти признаки. Мы работаем с банками, чтобы они выявляли такого рода признаки", - добавила она.
Российские банки с 25 июля должны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также в течение 30 календарных дней возмещать клиенту сумму, переведенную без его согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ. При этом регулятор вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь их шесть.
Кроме того, с 22 октября крупные банки, а также кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг, должны вносить реквизиты мошенников из базы данных Банка России в свои системы противодействия подозрительным операциям в течение двух часов, а с 1 января – в течение одного часа. Для остальных банков установлен срок в три часа.
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Банк РоссииРОССИЯЭльвира Набиуллинадропперыответственность
 
 
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