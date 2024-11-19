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В Адыгее введут туристический налог с 2025 года

В Адыгее введут туристический налог с 2025 года - 19.11.2024, ПРАЙМ

В Адыгее введут туристический налог с 2025 года

Туристический налог введут в Адыгее с 1 января 2025 года, он составит 1% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей, сообщили РИА Новости в правительстве... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T10:45+0300

2024-11-19T10:45+0300

2024-11-19T10:45+0300

туристический налог

адыгея

туризм

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КРАСНОДАР, 19 ноя – ПРАЙМ. Туристический налог введут в Адыгее с 1 января 2025 года, он составит 1% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей, сообщили РИА Новости в правительстве республики. "Туристический налог вводят во всех муниципалитетах Адыгеи с 1 января 2025 года. Он составит 1% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей", - сообщили власти. Отмечается, что введение налога позволит обеспечить поступления в местные бюджеты. Средства будут направлены на благоустройство туробъектов региона.

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туристический налог, адыгея, туризм