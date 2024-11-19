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В Адыгее введут туристический налог с 2025 года
В Адыгее введут туристический налог с 2025 года - 19.11.2024, ПРАЙМ
В Адыгее введут туристический налог с 2025 года
Туристический налог введут в Адыгее с 1 января 2025 года, он составит 1% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей, сообщили РИА Новости в правительстве... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T10:45+0300
2024-11-19T10:45+0300
2024-11-19T10:45+0300
туристический налог
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туризм
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КРАСНОДАР, 19 ноя – ПРАЙМ. Туристический налог введут в Адыгее с 1 января 2025 года, он составит 1% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей, сообщили РИА Новости в правительстве республики. "Туристический налог вводят во всех муниципалитетах Адыгеи с 1 января 2025 года. Он составит 1% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей", - сообщили власти. Отмечается, что введение налога позволит обеспечить поступления в местные бюджеты. Средства будут направлены на благоустройство туробъектов региона.
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туристический налог, адыгея, туризм
туристический налог, Адыгея, Туризм
В Адыгее введут туристический налог с 2025 года
Туристический налог в размере 1% от стоимости проживания введут в Адыгее с 2025 года
КРАСНОДАР, 19 ноя – ПРАЙМ. Туристический налог введут в Адыгее с 1 января 2025 года, он составит 1% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей, сообщили РИА Новости в правительстве республики.
"Туристический налог вводят во всех муниципалитетах Адыгеи с 1 января 2025 года. Он составит 1% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей", - сообщили власти.
Отмечается, что введение налога позволит обеспечить поступления в местные бюджеты. Средства будут направлены на благоустройство туробъектов региона.
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