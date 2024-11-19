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Стоимость нефти снижается после роста днем ранее
Стоимость нефти снижается после роста днем ранее - 19.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость нефти снижается после роста днем ранее
Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются после роста котировок на 3% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T14:27+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются после роста котировок на 3% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.14 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,31%, до 73,07 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,45%, до 68,86 доллара. Накануне стоимость Brent поднялась на 3,2%, WTI – на 3,4%. Аналитики объясняли такую динамику геополитическими рисками. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Инвесторы также ожидают в среду публикации еженедельной нефтяной статистики минэнерго США о запасах в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября. За предыдущую неделю, по 8 ноября, коммерческие запасы нефти в США увеличились на 2,1 миллиона баррелей при прогнозе роста на 1,9 миллиона баррелей.
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нефть, биржевые торги
Экономика, Нефть, биржевые торги
Стоимость нефти снижается после роста днем ранее
Стоимость нефти Brent снизилась до $73,07 за баррель после роста днем ранее
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются после роста котировок на 3% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.14 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,31%, до 73,07 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,45%, до 68,86 доллара.
Накануне стоимость Brent поднялась на 3,2%, WTI – на 3,4%. Аналитики объясняли такую динамику геополитическими рисками. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
Инвесторы также ожидают в среду публикации еженедельной нефтяной статистики минэнерго США о запасах в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября. За предыдущую неделю, по 8 ноября, коммерческие запасы нефти в США увеличились на 2,1 миллиона баррелей при прогнозе роста на 1,9 миллиона баррелей.
В Словакии выразили желание сохранить возможность получать нефть из России