Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти снижается после роста днем ранее - 19.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241119/neft-852915269.html
Стоимость нефти снижается после роста днем ранее
Стоимость нефти снижается после роста днем ранее - 19.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость нефти снижается после роста днем ранее
Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются после роста котировок на 3% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T14:27+0300
2024-11-19T14:27+0300
экономика
нефть
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/53/834885386_0:87:3331:1961_1920x0_80_0_0_60fd0e638554aed8bf1eaca58a76b84c.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются после роста котировок на 3% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.14 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,31%, до 73,07 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,45%, до 68,86 доллара. Накануне стоимость Brent поднялась на 3,2%, WTI – на 3,4%. Аналитики объясняли такую динамику геополитическими рисками. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Инвесторы также ожидают в среду публикации еженедельной нефтяной статистики минэнерго США о запасах в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября. За предыдущую неделю, по 8 ноября, коммерческие запасы нефти в США увеличились на 2,1 миллиона баррелей при прогнозе роста на 1,9 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/20241114/neft-852822905.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/53/834885386_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_acb993086a274635b7952e45130d796e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, биржевые торги
Экономика, Нефть, биржевые торги
14:27 19.11.2024
 
Стоимость нефти снижается после роста днем ранее

Стоимость нефти Brent снизилась до $73,07 за баррель после роста днем ранее

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются после роста котировок на 3% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.14 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,31%, до 73,07 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,45%, до 68,86 доллара.
Накануне стоимость Brent поднялась на 3,2%, WTI – на 3,4%. Аналитики объясняли такую динамику геополитическими рисками. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
Инвесторы также ожидают в среду публикации еженедельной нефтяной статистики минэнерго США о запасах в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября. За предыдущую неделю, по 8 ноября, коммерческие запасы нефти в США увеличились на 2,1 миллиона баррелей при прогнозе роста на 1,9 миллиона баррелей.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
В Словакии выразили желание сохранить возможность получать нефть из России
14 ноября, 16:11
 
ЭкономикаНефтьбиржевые торги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала