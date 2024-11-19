https://1prime.ru/20241119/neft-852915269.html

Стоимость нефти снижается после роста днем ранее

Стоимость нефти снижается после роста днем ранее - 19.11.2024, ПРАЙМ

Стоимость нефти снижается после роста днем ранее

Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются после роста котировок на 3% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T14:27+0300

2024-11-19T14:27+0300

2024-11-19T14:27+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются после роста котировок на 3% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.14 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,31%, до 73,07 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,45%, до 68,86 доллара. Накануне стоимость Brent поднялась на 3,2%, WTI – на 3,4%. Аналитики объясняли такую динамику геополитическими рисками. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Инвесторы также ожидают в среду публикации еженедельной нефтяной статистики минэнерго США о запасах в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября. За предыдущую неделю, по 8 ноября, коммерческие запасы нефти в США увеличились на 2,1 миллиона баррелей при прогнозе роста на 1,9 миллиона баррелей.

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нефть, биржевые торги