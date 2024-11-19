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Эксперты объяснили рост вложений инвесторов из России в госдолг США
Эксперты объяснили рост вложений инвесторов из России в госдолг США - 19.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты объяснили рост вложений инвесторов из России в госдолг США
Рост портфеля российских инвесторов в гособлигациях США в сентябре может быть связан с выплатой процентов по ним, поделились мнением с РИА Новости аналитики... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T10:16+0300
2024-11-19T10:16+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Рост портфеля российских инвесторов в гособлигациях США в сентябре может быть связан с выплатой процентов по ним, поделились мнением с РИА Новости аналитики Anderida Financial Group. Ранее во вторник минфин США сообщил, что российские вложения в американские гособлигации в сентябре увеличились до 25 миллионов долларов с 24 миллионов месяцем ранее. "Размер увеличения совсем небольшой - лишь один миллион долларов. Скорее всего, это выплата процентов по нему или переоценка", - говорят в компании. Однако это могли быть и новые вложения частных лиц, добавили в Anderida Financial Group. "В части гособлигаций не надо искать политический подтекст, здесь лишь экономическая выгода. Государственные облигации - это крайне ликвидные ценные бумаги, США являются крупной экономикой, поэтому сами инвестиции выгодные", - указали они. США в 2022 году ввели против Банка России санкции, которые блокируют его активы в стране и запрещают транзакции с ним. Сам ЦБ в ноябре 2023 года сообщил, что не имеет американских казначейских обязательств в своем портфеле. Для установления страновой принадлежности держателей своих облигаций министерство финансов США использует местонахождение финансовой организации, через которую совершается покупка. Официальное гражданство инвестора может быть неизвестно.
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сша, госдолг сша, россия
Экономика, США, госдолг США, РОССИЯ
Эксперты объяснили рост вложений инвесторов из России в госдолг США
Рост вложений инвесторов из РФ в госдолг США произошел из-за выплаты процентов
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Рост портфеля российских инвесторов в гособлигациях США в сентябре может быть связан с выплатой процентов по ним, поделились мнением с РИА Новости аналитики Anderida Financial Group.
Ранее во вторник минфин США сообщил, что российские вложения в американские гособлигации в сентябре увеличились до 25 миллионов долларов с 24 миллионов месяцем ранее.
"Размер увеличения совсем небольшой - лишь один миллион долларов. Скорее всего, это выплата процентов по нему или переоценка", - говорят в компании.
Однако это могли быть и новые вложения частных лиц, добавили в Anderida Financial Group. "В части гособлигаций не надо искать политический подтекст, здесь лишь экономическая выгода. Государственные облигации - это крайне ликвидные ценные бумаги, США являются крупной экономикой, поэтому сами инвестиции выгодные", - указали они.
Вложения России в гособлигации США выросли до 25 миллионов долларов
США в 2022 году ввели против Банка России санкции, которые блокируют его активы в стране и запрещают транзакции с ним. Сам ЦБ в ноябре 2023 года сообщил, что не имеет американских казначейских обязательств в своем портфеле.
Для установления страновой принадлежности держателей своих облигаций министерство финансов США использует местонахождение финансовой организации, через которую совершается покупка. Официальное гражданство инвестора может быть неизвестно.