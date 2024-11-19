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Боррель призвал страны ЕС не рассчитывать на НАТО в вопросе обороны
Боррель призвал страны ЕС не рассчитывать на НАТО в вопросе обороны - 19.11.2024, ПРАЙМ
Боррель призвал страны ЕС не рассчитывать на НАТО в вопросе обороны
Государства Евросоюза должны иметь собственную оборону и не рассчитывать полностью на Североатлантический альянс, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T11:03+0300
2024-11-19T11:03+0300
2024-11-19T11:03+0300
политика
жозеп боррель
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Государства Евросоюза должны иметь собственную оборону и не рассчитывать полностью на Североатлантический альянс, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель."Мы не должны только производить боеприпасы и рассчитывать, что НАТО будет нас защищать. Мы должны иметь собственные возможности для обороны", - подчеркнул он в ходе своего выступления перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран ЕС.
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жозеп боррель, ес, нато, оборона
Политика, Жозеп Боррель, ЕС, НАТО, оборона
Боррель призвал страны ЕС не рассчитывать на НАТО в вопросе обороны
Боррель: ЕС должен иметь собственные возможности для обороны, но в рамках НАТО