Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Боррель призвал страны ЕС не рассчитывать на НАТО в вопросе обороны - 19.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241119/oborona-852907959.html
Боррель призвал страны ЕС не рассчитывать на НАТО в вопросе обороны
Боррель призвал страны ЕС не рассчитывать на НАТО в вопросе обороны - 19.11.2024, ПРАЙМ
Боррель призвал страны ЕС не рассчитывать на НАТО в вопросе обороны
Государства Евросоюза должны иметь собственную оборону и не рассчитывать полностью на Североатлантический альянс, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T11:03+0300
2024-11-19T11:03+0300
политика
жозеп боррель
ес
нато
оборона
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/15/836951581_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f1d8569d1d62b63fc76bc41da697bd7c.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Государства Евросоюза должны иметь собственную оборону и не рассчитывать полностью на Североатлантический альянс, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель."Мы не должны только производить боеприпасы и рассчитывать, что НАТО будет нас защищать. Мы должны иметь собственные возможности для обороны", - подчеркнул он в ходе своего выступления перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран ЕС.
https://1prime.ru/20241119/konflikt-852907825.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/15/836951581_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_03699f1220713419a9973d7ad925091c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
жозеп боррель, ес, нато, оборона
Политика, Жозеп Боррель, ЕС, НАТО, оборона
11:03 19.11.2024
 
Боррель призвал страны ЕС не рассчитывать на НАТО в вопросе обороны

Боррель: ЕС должен иметь собственные возможности для обороны, но в рамках НАТО

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Государства Евросоюза должны иметь собственную оборону и не рассчитывать полностью на Североатлантический альянс, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Мы не должны только производить боеприпасы и рассчитывать, что НАТО будет нас защищать. Мы должны иметь собственные возможности для обороны", - подчеркнул он в ходе своего выступления перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран ЕС.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
"Полное сумасшествие": в США испугались решения Байдена по России
10:54
 
ПолитикаЖозеп БоррельЕСНАТОоборона
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала