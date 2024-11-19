https://1prime.ru/20241119/oborona-852907959.html

Боррель призвал страны ЕС не рассчитывать на НАТО в вопросе обороны

Боррель призвал страны ЕС не рассчитывать на НАТО в вопросе обороны - 19.11.2024, ПРАЙМ

Боррель призвал страны ЕС не рассчитывать на НАТО в вопросе обороны

Государства Евросоюза должны иметь собственную оборону и не рассчитывать полностью на Североатлантический альянс, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T11:03+0300

2024-11-19T11:03+0300

2024-11-19T11:03+0300

политика

жозеп боррель

ес

нато

оборона

https://cdnn.1prime.ru/img/83695/15/836951581_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f1d8569d1d62b63fc76bc41da697bd7c.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Государства Евросоюза должны иметь собственную оборону и не рассчитывать полностью на Североатлантический альянс, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель."Мы не должны только производить боеприпасы и рассчитывать, что НАТО будет нас защищать. Мы должны иметь собственные возможности для обороны", - подчеркнул он в ходе своего выступления перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран ЕС.

https://1prime.ru/20241119/konflikt-852907825.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

жозеп боррель, ес, нато, оборона