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Президент Абхазии Бжания подал в отставку - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Президент Абхазии Бжания подал в отставку
Президент Абхазии Бжания подал в отставку - 19.11.2024, ПРАЙМ
Президент Абхазии Бжания подал в отставку
Президент Абхазии Аслан Бжания подает в отставку, передает пресс-служба президента в Telegram-канале. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T08:21+0300
2024-11-19T08:21+0300
политика
абхазия
отставка
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент Абхазии Аслан Бжания подает в отставку, передает пресс-служба президента в Telegram-канале. "Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подает заявление об отставке", - следует из заявления. Сообщается, что сам Бжания объяснил свое решение стремлением "сохранить стабильность и конституционный порядок в стране". Исполняющим обязанности президента Абхазии станет вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба, главой правительства - бывший премьер Валерий Бганба. В пресс-службе уточнили, что Гунба освобождает от должности действующего премьера Абхазии Александра Анкваб, назначая при этом Валерия Бганба.Все министры продолжат исполнять свои обязанности до вступления в должность нового президента Республики.
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абхазия, отставка
Политика, АБХАЗИЯ, отставка
08:21 19.11.2024
 
Президент Абхазии Бжания подал в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания подает в отставку, и.о. назначен Бадра Гунба

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Абхазии Аслан Бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент Абхазии Аслан Бжания подает в отставку, передает пресс-служба президента в Telegram-канале.
"Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подает заявление об отставке", - следует из заявления. Сообщается, что сам Бжания объяснил свое решение стремлением "сохранить стабильность и конституционный порядок в стране".
Исполняющим обязанности президента Абхазии станет вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба, главой правительства - бывший премьер Валерий Бганба. В пресс-службе уточнили, что Гунба освобождает от должности действующего премьера Абхазии Александра Анкваб, назначая при этом Валерия Бганба.
Все министры продолжат исполнять свои обязанности до вступления в должность нового президента Республики.
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