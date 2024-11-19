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Зюганов назвал ядерную доктрину РФ ответом на "нахальное" поведение Запада - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Зюганов назвал ядерную доктрину РФ ответом на "нахальное" поведение Запада
Зюганов назвал ядерную доктрину РФ ответом на "нахальное" поведение Запада - 19.11.2024, ПРАЙМ
Зюганов назвал ядерную доктрину РФ ответом на "нахальное" поведение Запада
Обновление ядерной доктрины России является ответом на "нахальное" поведение Запада, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T13:36+0300
2024-11-19T13:36+0300
геннадий зюганов
ядерное оружие
россия
запад
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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Обновление ядерной доктрины России является ответом на "нахальное" поведение Запада, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее на сайте официального опубликования правовых актов был размещен указ президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". "Теперь мы вынуждены, вынуждены, видя, как они ведут себя нахально, руша все мыслимые и немыслимые договоренности, прямо заявить – мы, в случае крайних обстоятельств, применим ядерное оружие. И когда там сидит какой-то упырь в Лондоне, начинает объяснять, что они там будут, одного залпа, одного крейсера хватит и Англии, и Франции вместе взятым", - объяснил он в беседе с журналистами. Зюганов также подчеркнул, что "надо им (Западу – прим. ред.) показать, что будет".
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геннадий зюганов, ядерное оружие, россия, запад
Геннадий Зюганов, ядерное оружие, РОССИЯ, ЗАПАД
13:36 19.11.2024
 
Зюганов назвал ядерную доктрину РФ ответом на "нахальное" поведение Запада

Зюганов: обновление ядерной доктрины РФ – ответ на "нахальное" поведение Запада

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Обновление ядерной доктрины России является ответом на "нахальное" поведение Запада, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее на сайте официального опубликования правовых актов был размещен указ президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".
"Теперь мы вынуждены, вынуждены, видя, как они ведут себя нахально, руша все мыслимые и немыслимые договоренности, прямо заявить – мы, в случае крайних обстоятельств, применим ядерное оружие. И когда там сидит какой-то упырь в Лондоне, начинает объяснять, что они там будут, одного залпа, одного крейсера хватит и Англии, и Франции вместе взятым", - объяснил он в беседе с журналистами.
Зюганов также подчеркнул, что "надо им (Западу – прим. ред.) показать, что будет".
Прересс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
Россия открыта любым инициативам по украинскому конфликту, заявил Песков
12:45
 
Геннадий Зюгановядерное оружиеРОССИЯЗАПАД
 
 
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