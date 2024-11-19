https://1prime.ru/20241119/otvet-852912303.html

Зюганов назвал ядерную доктрину РФ ответом на "нахальное" поведение Запада

Зюганов назвал ядерную доктрину РФ ответом на "нахальное" поведение Запада - 19.11.2024, ПРАЙМ

Зюганов назвал ядерную доктрину РФ ответом на "нахальное" поведение Запада

Обновление ядерной доктрины России является ответом на "нахальное" поведение Запада, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T13:36+0300

2024-11-19T13:36+0300

2024-11-19T13:36+0300

геннадий зюганов

ядерное оружие

россия

запад

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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Обновление ядерной доктрины России является ответом на "нахальное" поведение Запада, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее на сайте официального опубликования правовых актов был размещен указ президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". "Теперь мы вынуждены, вынуждены, видя, как они ведут себя нахально, руша все мыслимые и немыслимые договоренности, прямо заявить – мы, в случае крайних обстоятельств, применим ядерное оружие. И когда там сидит какой-то упырь в Лондоне, начинает объяснять, что они там будут, одного залпа, одного крейсера хватит и Англии, и Франции вместе взятым", - объяснил он в беседе с журналистами. Зюганов также подчеркнул, что "надо им (Западу – прим. ред.) показать, что будет".

https://1prime.ru/20241119/uregulirovanie-852910099.html

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геннадий зюганов, ядерное оружие, россия, запад