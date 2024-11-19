https://1prime.ru/20241119/otvet-852912303.html
Зюганов назвал ядерную доктрину РФ ответом на "нахальное" поведение Запада
Зюганов назвал ядерную доктрину РФ ответом на "нахальное" поведение Запада - 19.11.2024, ПРАЙМ
Зюганов назвал ядерную доктрину РФ ответом на "нахальное" поведение Запада
Обновление ядерной доктрины России является ответом на "нахальное" поведение Запада, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T13:36+0300
2024-11-19T13:36+0300
2024-11-19T13:36+0300
геннадий зюганов
ядерное оружие
россия
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/23/841512390_0:0:3185:1791_1920x0_80_0_0_040db5f020df27d07c70b40eb96de267.jpg
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Обновление ядерной доктрины России является ответом на "нахальное" поведение Запада, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее на сайте официального опубликования правовых актов был размещен указ президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". "Теперь мы вынуждены, вынуждены, видя, как они ведут себя нахально, руша все мыслимые и немыслимые договоренности, прямо заявить – мы, в случае крайних обстоятельств, применим ядерное оружие. И когда там сидит какой-то упырь в Лондоне, начинает объяснять, что они там будут, одного залпа, одного крейсера хватит и Англии, и Франции вместе взятым", - объяснил он в беседе с журналистами. Зюганов также подчеркнул, что "надо им (Западу – прим. ред.) показать, что будет".
https://1prime.ru/20241119/uregulirovanie-852910099.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/23/841512390_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a88f64c325e71ba77021e529bcceb47d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий зюганов, ядерное оружие, россия, запад
Геннадий Зюганов, ядерное оружие, РОССИЯ, ЗАПАД
Зюганов назвал ядерную доктрину РФ ответом на "нахальное" поведение Запада
Зюганов: обновление ядерной доктрины РФ – ответ на "нахальное" поведение Запада
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Обновление ядерной доктрины России является ответом на "нахальное" поведение Запада, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее на сайте официального опубликования правовых актов был размещен указ президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".
"Теперь мы вынуждены, вынуждены, видя, как они ведут себя нахально, руша все мыслимые и немыслимые договоренности, прямо заявить – мы, в случае крайних обстоятельств, применим ядерное оружие. И когда там сидит какой-то упырь в Лондоне, начинает объяснять, что они там будут, одного залпа, одного крейсера хватит и Англии, и Франции вместе взятым", - объяснил он в беседе с журналистами.
Зюганов также подчеркнул, что "надо им (Западу – прим. ред.) показать, что будет".
Россия открыта любым инициативам по украинскому конфликту, заявил Песков