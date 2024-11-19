https://1prime.ru/20241119/otvet-852917577.html

Без ответа не осталось. Новая ядерная доктрина РФ стала сигналом Западу

Без ответа не осталось. Новая ядерная доктрина РФ стала сигналом Западу - 19.11.2024, ПРАЙМ

Без ответа не осталось. Новая ядерная доктрина РФ стала сигналом Западу

Российский президент Владимир Путин одобрил обновленную ядерную доктрину. Это событие стало сигналом Западу о том, что разрешение на удары дальнобойным оружием... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T15:32+0300

2024-11-19T15:32+0300

2024-11-19T15:33+0300

вооружения

запад

россия

ядерное оружие

ракетные удары

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин одобрил обновленную ядерную доктрину. Это событие стало сигналом Западу о том, что разрешение на удары дальнобойным оружием по территории страны не останется без ответа, сообщает издание Bloomberg.Обновленный документ расширил сферу применения соответствующих вооружений для Москвы. Издание увидело в этом шаге ответ на недавно принятое Вашингтоном решение о запуске дальнобойных ракет для ударов "вглубь" России.Так, согласно документу, Москва будет квалифицировать любое нападение неядерной державы при поддержке государства, обладающего ядерным оружием, как совместную атаку. По заявлению самого Путина, поднимавшего вопрос ядерного вооружения еще в сентябре текущего года, такие изменения стали ответом на выпады западных ядерных держав.Принятие нового документа сразу отразилось на традиционных для глобальных конфликтов активах-убежищах - казначейских облигациях США, японской иене и швейцарском франкеПолный текст читайте на ИноСМИ

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запад, россия, ядерное оружие, ракетные удары