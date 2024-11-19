https://1prime.ru/20241119/otvet-852917577.html
Без ответа не осталось. Новая ядерная доктрина РФ стала сигналом Западу
Без ответа не осталось. Новая ядерная доктрина РФ стала сигналом Западу - 19.11.2024, ПРАЙМ
Без ответа не осталось. Новая ядерная доктрина РФ стала сигналом Западу
Российский президент Владимир Путин одобрил обновленную ядерную доктрину. Это событие стало сигналом Западу о том, что разрешение на удары дальнобойным оружием... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T15:32+0300
2024-11-19T15:32+0300
2024-11-19T15:33+0300
вооружения
запад
россия
ядерное оружие
ракетные удары
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852677245_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_d58d18d769339bb169fe8653b2e28d61.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин одобрил обновленную ядерную доктрину. Это событие стало сигналом Западу о том, что разрешение на удары дальнобойным оружием по территории страны не останется без ответа, сообщает издание Bloomberg.Обновленный документ расширил сферу применения соответствующих вооружений для Москвы. Издание увидело в этом шаге ответ на недавно принятое Вашингтоном решение о запуске дальнобойных ракет для ударов "вглубь" России.Так, согласно документу, Москва будет квалифицировать любое нападение неядерной державы при поддержке государства, обладающего ядерным оружием, как совместную атаку. По заявлению самого Путина, поднимавшего вопрос ядерного вооружения еще в сентябре текущего года, такие изменения стали ответом на выпады западных ядерных держав.Принятие нового документа сразу отразилось на традиционных для глобальных конфликтов активах-убежищах - казначейских облигациях США, японской иене и швейцарском франкеПолный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20241119/vsu-852917179.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852677245_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_1d86bcee5d0ac6a22069bf5aec8bbcb1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, россия, ядерное оружие, ракетные удары
Вооружения, ЗАПАД, РОССИЯ, ядерное оружие, ракетные удары
Без ответа не осталось. Новая ядерная доктрина РФ стала сигналом Западу
Bloomberg: в ответ на агрессию Запада Путин одобрил изменения ядерной доктрины
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ.
Российский президент Владимир Путин одобрил обновленную ядерную доктрину. Это событие стало сигналом Западу о том, что разрешение на удары дальнобойным оружием по территории страны не останется без ответа, сообщает издание Bloomberg
.
Обновленный документ расширил сферу применения соответствующих вооружений для Москвы. Издание увидело в этом шаге ответ на недавно принятое Вашингтоном решение о запуске дальнобойных ракет для ударов "вглубь" России.
Так, согласно документу, Москва будет квалифицировать любое нападение неядерной державы при поддержке государства, обладающего ядерным оружием, как совместную атаку. По заявлению самого Путина, поднимавшего вопрос ядерного вооружения еще в сентябре текущего года, такие изменения стали ответом на выпады западных ядерных держав.
Принятие нового документа сразу отразилось на традиционных для глобальных конфликтов активах-убежищах - казначейских облигациях США, японской иене и швейцарском франке
В ВСУ не подтвердили данные об ударах АTACMS вглубь России