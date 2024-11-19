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Без ответа не осталось. Новая ядерная доктрина РФ стала сигналом Западу - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
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Без ответа не осталось. Новая ядерная доктрина РФ стала сигналом Западу
Без ответа не осталось. Новая ядерная доктрина РФ стала сигналом Западу - 19.11.2024, ПРАЙМ
Без ответа не осталось. Новая ядерная доктрина РФ стала сигналом Западу
Российский президент Владимир Путин одобрил обновленную ядерную доктрину. Это событие стало сигналом Западу о том, что разрешение на удары дальнобойным оружием... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T15:32+0300
2024-11-19T15:33+0300
вооружения
запад
россия
ядерное оружие
ракетные удары
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин одобрил обновленную ядерную доктрину. Это событие стало сигналом Западу о том, что разрешение на удары дальнобойным оружием по территории страны не останется без ответа, сообщает издание Bloomberg.Обновленный документ расширил сферу применения соответствующих вооружений для Москвы. Издание увидело в этом шаге ответ на недавно принятое Вашингтоном решение о запуске дальнобойных ракет для ударов "вглубь" России.Так, согласно документу, Москва будет квалифицировать любое нападение неядерной державы при поддержке государства, обладающего ядерным оружием, как совместную атаку. По заявлению самого Путина, поднимавшего вопрос ядерного вооружения еще в сентябре текущего года, такие изменения стали ответом на выпады западных ядерных держав.Принятие нового документа сразу отразилось на традиционных для глобальных конфликтов активах-убежищах - казначейских облигациях США, японской иене и швейцарском франкеПолный текст читайте на ИноСМИ
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запад, россия, ядерное оружие, ракетные удары
Вооружения, ЗАПАД, РОССИЯ, ядерное оружие, ракетные удары
15:32 19.11.2024 (обновлено: 15:33 19.11.2024)
 
Без ответа не осталось. Новая ядерная доктрина РФ стала сигналом Западу

Bloomberg: в ответ на агрессию Запада Путин одобрил изменения ядерной доктрины

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин одобрил обновленную ядерную доктрину. Это событие стало сигналом Западу о том, что разрешение на удары дальнобойным оружием по территории страны не останется без ответа, сообщает издание Bloomberg.
Обновленный документ расширил сферу применения соответствующих вооружений для Москвы. Издание увидело в этом шаге ответ на недавно принятое Вашингтоном решение о запуске дальнобойных ракет для ударов "вглубь" России.
Так, согласно документу, Москва будет квалифицировать любое нападение неядерной державы при поддержке государства, обладающего ядерным оружием, как совместную атаку. По заявлению самого Путина, поднимавшего вопрос ядерного вооружения еще в сентябре текущего года, такие изменения стали ответом на выпады западных ядерных держав.
Принятие нового документа сразу отразилось на традиционных для глобальных конфликтов активах-убежищах - казначейских облигациях США, японской иене и швейцарском франке
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
В ВСУ не подтвердили данные об ударах АTACMS вглубь России
15:21
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ВооруженияЗАПАДРОССИЯядерное оружиеракетные удары
 
 
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