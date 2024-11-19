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В Госдуме предложили поднять стоимость патента для мигрантов
В Госдуме предложили поднять стоимость патента для мигрантов - 19.11.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили поднять стоимость патента для мигрантов
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выступил с предложением повысить на 50% стоимость патента для... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T14:38+0300
2024-11-19T14:38+0300
2024-11-19T14:38+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выступил с предложением повысить на 50% стоимость патента для мигрантов. По словам депутата, есть целый ряд мер, которые нужно принять, "чтобы эту цифру поднять", например, поднять на 50 процентов поднять саму стоимость патента, сделать платной саму регистрацию, ввести пошлины за патент. "Сейчас это все бесплатно, а если даже, например, сделать 5 тысяч (рублей — ред.) на человека, то это будет еще 10 миллиардов в год в доходы бюджета", — пояснил он. Нечаев добавил, что примерно 90 тысяч рублей в месяц сейчас зарабатывают мигранты в Москве, то есть около 1,5 миллиона рублей в год. При этом весь патент стоит 90 тысяч рублей в год, что меньше суммы, которую платят даже российские самозанятые. По мнению депутата, полученные таким образом дополнительные средства позволят дооборудовать систему пограничного контроля биометрией, "чтобы мы точно знали, кто приехал, куда он приехал, потом по России – где он живет, где он работает". Потому что у нас только часть мигрантов имеет патенты. Поэтому просил бы это обсудить, если Вы поддержите. Такая возникла даже метафора — сделать "мигрант ID", чтобы мы видели, что где происходит", — добавил Нечаев.
https://1prime.ru/20241110/migrant-852715962.html
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россия, госдума, трудовые мигранты
РОССИЯ, Госдума, Трудовые мигранты
В Госдуме предложили поднять стоимость патента для мигрантов
"Новые люди" предложили поднять стоимость патента для мигрантов на 50%
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выступил с предложением повысить на 50% стоимость патента для мигрантов.
По словам депутата, есть целый ряд мер, которые нужно принять, "чтобы эту цифру поднять", например, поднять на 50 процентов поднять саму стоимость патента, сделать платной саму регистрацию, ввести пошлины за патент.
"Сейчас это все бесплатно, а если даже, например, сделать 5 тысяч (рублей — ред.) на человека, то это будет еще 10 миллиардов в год в доходы бюджета", — пояснил он.
Нечаев добавил, что примерно 90 тысяч рублей в месяц сейчас зарабатывают мигранты в Москве, то есть около 1,5 миллиона рублей в год. При этом весь патент стоит 90 тысяч рублей в год, что меньше суммы, которую платят даже российские самозанятые.
По мнению депутата, полученные таким образом дополнительные средства позволят дооборудовать систему пограничного контроля биометрией, "чтобы мы точно знали, кто приехал, куда он приехал, потом по России – где он живет, где он работает".
Потому что у нас только часть мигрантов имеет патенты. Поэтому просил бы это обсудить, если Вы поддержите. Такая возникла даже метафора — сделать "мигрант ID", чтобы мы видели, что где происходит", — добавил Нечаев.
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