Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили поднять стоимость патента для мигрантов - 19.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241119/patent-852915488.html
В Госдуме предложили поднять стоимость патента для мигрантов
В Госдуме предложили поднять стоимость патента для мигрантов - 19.11.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили поднять стоимость патента для мигрантов
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выступил с предложением повысить на 50% стоимость патента для... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T14:38+0300
2024-11-19T14:38+0300
россия
госдума
трудовые мигранты
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_055b5e0a841217d97a4150099e5ffb38.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выступил с предложением повысить на 50% стоимость патента для мигрантов. По словам депутата, есть целый ряд мер, которые нужно принять, "чтобы эту цифру поднять", например, поднять на 50 процентов поднять саму стоимость патента, сделать платной саму регистрацию, ввести пошлины за патент. "Сейчас это все бесплатно, а если даже, например, сделать 5 тысяч (рублей — ред.) на человека, то это будет еще 10 миллиардов в год в доходы бюджета", — пояснил он. Нечаев добавил, что примерно 90 тысяч рублей в месяц сейчас зарабатывают мигранты в Москве, то есть около 1,5 миллиона рублей в год. При этом весь патент стоит 90 тысяч рублей в год, что меньше суммы, которую платят даже российские самозанятые. По мнению депутата, полученные таким образом дополнительные средства позволят дооборудовать систему пограничного контроля биометрией, "чтобы мы точно знали, кто приехал, куда он приехал, потом по России – где он живет, где он работает". Потому что у нас только часть мигрантов имеет патенты. Поэтому просил бы это обсудить, если Вы поддержите. Такая возникла даже метафора — сделать "мигрант ID", чтобы мы видели, что где происходит", — добавил Нечаев.
https://1prime.ru/20241110/migrant-852715962.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_3424a224517d2e44ae4051ab6f1e629c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума, трудовые мигранты
РОССИЯ, Госдума, Трудовые мигранты
14:38 19.11.2024
 
В Госдуме предложили поднять стоимость патента для мигрантов

"Новые люди" предложили поднять стоимость патента для мигрантов на 50%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выступил с предложением повысить на 50% стоимость патента для мигрантов.
По словам депутата, есть целый ряд мер, которые нужно принять, "чтобы эту цифру поднять", например, поднять на 50 процентов поднять саму стоимость патента, сделать платной саму регистрацию, ввести пошлины за патент.
"Сейчас это все бесплатно, а если даже, например, сделать 5 тысяч (рублей — ред.) на человека, то это будет еще 10 миллиардов в год в доходы бюджета", — пояснил он.
Нечаев добавил, что примерно 90 тысяч рублей в месяц сейчас зарабатывают мигранты в Москве, то есть около 1,5 миллиона рублей в год. При этом весь патент стоит 90 тысяч рублей в год, что меньше суммы, которую платят даже российские самозанятые.
По мнению депутата, полученные таким образом дополнительные средства позволят дооборудовать систему пограничного контроля биометрией, "чтобы мы точно знали, кто приехал, куда он приехал, потом по России – где он живет, где он работает".
Потому что у нас только часть мигрантов имеет патенты. Поэтому просил бы это обсудить, если Вы поддержите. Такая возникла даже метафора — сделать "мигрант ID", чтобы мы видели, что где происходит", — добавил Нечаев.
Вид на жительство иностранного гражданина - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
Как мигранты документы получали. В Петербурге раскрыли преступную схему
10 ноября, 15:35
 
РОССИЯГосдумаТрудовые мигранты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала