https://1prime.ru/20241119/patent-852915488.html

В Госдуме предложили поднять стоимость патента для мигрантов

В Госдуме предложили поднять стоимость патента для мигрантов - 19.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили поднять стоимость патента для мигрантов

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выступил с предложением повысить на 50% стоимость патента для... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T14:38+0300

2024-11-19T14:38+0300

2024-11-19T14:38+0300

россия

госдума

трудовые мигранты

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_055b5e0a841217d97a4150099e5ffb38.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выступил с предложением повысить на 50% стоимость патента для мигрантов. По словам депутата, есть целый ряд мер, которые нужно принять, "чтобы эту цифру поднять", например, поднять на 50 процентов поднять саму стоимость патента, сделать платной саму регистрацию, ввести пошлины за патент. "Сейчас это все бесплатно, а если даже, например, сделать 5 тысяч (рублей — ред.) на человека, то это будет еще 10 миллиардов в год в доходы бюджета", — пояснил он. Нечаев добавил, что примерно 90 тысяч рублей в месяц сейчас зарабатывают мигранты в Москве, то есть около 1,5 миллиона рублей в год. При этом весь патент стоит 90 тысяч рублей в год, что меньше суммы, которую платят даже российские самозанятые. По мнению депутата, полученные таким образом дополнительные средства позволят дооборудовать систему пограничного контроля биометрией, "чтобы мы точно знали, кто приехал, куда он приехал, потом по России – где он живет, где он работает". Потому что у нас только часть мигрантов имеет патенты. Поэтому просил бы это обсудить, если Вы поддержите. Такая возникла даже метафора — сделать "мигрант ID", чтобы мы видели, что где происходит", — добавил Нечаев.

https://1prime.ru/20241110/migrant-852715962.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, трудовые мигранты