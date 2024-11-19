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В Пентагоне отказались комментировать сообщения о перехвате Россией ATACMS - 19.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241119/perekhvat-852930832.html
В Пентагоне отказались комментировать сообщения о перехвате Россией ATACMS
В Пентагоне отказались комментировать сообщения о перехвате Россией ATACMS - 19.11.2024, ПРАЙМ
В Пентагоне отказались комментировать сообщения о перехвате Россией ATACMS
Пентагон не комментирует сообщение Минобороны РФ о том, что силы российской противовоздушной обороны сбили американские баллистические ракеты ATACMS, заявила... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T23:18+0300
2024-11-19T23:27+0300
политика
сша
пентагон
ракеты atacms
ракетный удар
украина
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Пентагон не комментирует сообщение Минобороны РФ о том, что силы российской противовоздушной обороны сбили американские баллистические ракеты ATACMS, заявила заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх. "У меня нет комментария по этому поводу", — сказала она в ходе брифинга в ответ на соответствующий вопрос. Сингх отметила, что возможное разрешение Киеву со стороны США использовать ATACMS соответствовало бы обязательству действующей американской администрации по поддержке Украины.Она добавила, что "понимает разочарование" представителей СМИ из-за отказа американских властей официально подтвердить выданное Киеву разрешение.Кроме того, Сингх заявила, что третья мировая война не началась и речь лишь идет об усилиях Вашингтона и его союзников по поддержке Украины.Президент США Джо Байден, Совет нацбезопасности Белого дома, Минобороны США и Госдеп отказываются отвечать на запросы для официального подтверждения выданного Киеву разрешения бить ATACMS вглубь российской территории.Минобороны России ранее сообщило, что ВСУ в ночь на вторник ударили шестью ракетами ATACMS по Брянской области. Ведомство отмечало, что в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет были сбиты и одна повреждена. Фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен подтвердил, что Киев получил от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь России, а также заявил о намерении применять ATACMS.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что данное разрешение касается ударов по российской территории в радиусе 300 километров.Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября сообщали, что ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по территории РФ в международно признанных границах. Вместе с тем позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили данную информацию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
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Политика, США, Пентагон, ракеты ATACMS, ракетный удар, УКРАИНА
23:18 19.11.2024 (обновлено: 23:27 19.11.2024)
 
В Пентагоне отказались комментировать сообщения о перехвате Россией ATACMS

Сингх: Пентагон не комментирует сообщения Минобороны РФ о перехвате ATACMS

CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / PentagonПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / Pentagon
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Пентагон не комментирует сообщение Минобороны РФ о том, что силы российской противовоздушной обороны сбили американские баллистические ракеты ATACMS, заявила заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх.
"У меня нет комментария по этому поводу", — сказала она в ходе брифинга в ответ на соответствующий вопрос.
Сингх отметила, что возможное разрешение Киеву со стороны США использовать ATACMS соответствовало бы обязательству действующей американской администрации по поддержке Украины.
Она добавила, что "понимает разочарование" представителей СМИ из-за отказа американских властей официально подтвердить выданное Киеву разрешение.
Кроме того, Сингх заявила, что третья мировая война не началась и речь лишь идет об усилиях Вашингтона и его союзников по поддержке Украины.
Президент США Джо Байден, Совет нацбезопасности Белого дома, Минобороны США и Госдеп отказываются отвечать на запросы для официального подтверждения выданного Киеву разрешения бить ATACMS вглубь российской территории.
Минобороны России ранее сообщило, что ВСУ в ночь на вторник ударили шестью ракетами ATACMS по Брянской области. Ведомство отмечало, что в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет были сбиты и одна повреждена. Фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен подтвердил, что Киев получил от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь России, а также заявил о намерении применять ATACMS.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что данное разрешение касается ударов по российской территории в радиусе 300 километров.
Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября сообщали, что ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по территории РФ в международно признанных границах. Вместе с тем позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили данную информацию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.
Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
Саммит G20 в Нью-Дели - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
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